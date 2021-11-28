Труш «застрелился» в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Идре

Как итог – ни один украинец не попал даже в топ-40

Фото: biathlon.com.ua

В Идре, Швеция, завершился первый этап Кубка IBU.

В мужской гонке преследования выступили два представителя Украины – Виталий Труш и Степан Кинаш. Труш уверенно прошел три огневых рубежа, не допустив ни одного промаха, однако «застрелился» на второй стойке, не закрыв целых четыре мишени. Как итог – 42 место.

Кинаш был более стабильным на огневых рубежах, допустив по одному промаху в стойке. Это позволило Степану финишировать на 51 позиции.

Кубок IBU. Идре. Мужчины. Гонка преследования:

1. Василий Томшин (0+0+0+0) 31:35,4

2. Норвегия Александер-Фьельд Андерсен (1+0+0+3) +1:01,7

3. Александр Поварницын (0+0+0+1) +1:07,7

...

42. Виталий Труш (0+0+0+4) +5:03,3

51. Степан Кинаш (1+0+1+0) +6:13,6

Полные результаты гонки здесь.