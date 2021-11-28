Труш «застрелился» в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Идре
В Идре, Швеция, завершился первый этап Кубка IBU.
В мужской гонке преследования выступили два представителя Украины – Виталий Труш и Степан Кинаш. Труш уверенно прошел три огневых рубежа, не допустив ни одного промаха, однако «застрелился» на второй стойке, не закрыв целых четыре мишени. Как итог – 42 место.
Кинаш был более стабильным на огневых рубежах, допустив по одному промаху в стойке. Это позволило Степану финишировать на 51 позиции.
Кубок IBU. Идре. Мужчины. Гонка преследования:
1. Василий Томшин (0+0+0+0) 31:35,4
2. Норвегия Александер-Фьельд Андерсен (1+0+0+3) +1:01,7
3. Александр Поварницын (0+0+0+1) +1:07,7
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42. Виталий Труш (0+0+0+4) +5:03,3
51. Степан Кинаш (1+0+1+0) +6:13,6
Полные результаты гонки здесь.
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