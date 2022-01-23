Цербе-Несина рассказала унизительную для Украины историю, которая случилась в Лиллехаммере-1994
Бронзовый призер Олимпийских игр-1994 в Лиллехаммере Валентина Цербе-Несина, которые стали первыми в истории независимой Украины, рассказала о разговоре с украинским переводчиком перед пресс-конференцией после завоевания олимпийской медали:
Когда я пришла на конференцию, ко мне подошел наш переводчик и сказал: «Валентина, говорите, что попала, а я переведу как нужно».
Когда я говорила на украинском моя коллега-соперница из Беларуси подошла ко мне и сказала: «Валентина, ты на непонятном языке говорила, чтобы никто не понял, но переведут как нужно?» И когда я сказала, что не имея собственного оружия, не имея патронов, я выступала на чужих лыжах, когда я отбиралась у меня не было обуви. И когда я начала на украинском языке говорить, что есть Шевченко, но Тарас Григорович, есть Чернобыль, но Украина должна гордиться нами. Когда я впервые привезла олимпийскую награду (показывает медаль) государство было настолько молодым…
Мы год готовились перед Олимпийскими играми и нам сказали: «Подождите в отеле, примет ли вас президент». Потому что мы имели награды, но президент не знал, будет ли лаконично встречать нас или нет.
Сейчас для спортсменов делается все, а тогда мы выступали, чтобы был представлен государственный флаг, чтобы он просто поднялся в олимпийской деревне.
Цербе-Несина – первая в истории независимой Украины медалистка Олимпийских игр.
Также она поделилась ожиданиями от выступления украинских спортсменов в Пекине-2022.
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