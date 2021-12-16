Цобель – победитель индивидуальной гонки Обертиллиаха. Насыко – 24-й
В австрийском Обертиллиахе, в рамках третьего этапа Кубка IBU прошла мужская индивидуальная гонка.
Победителем стартового забега в Обертиллиахе стал немец Давид Цобель, пробежавший всю дистанцию за 50:36,9. Серебро гонки досталось представителю Италии Доминику Виндишу, который с двумя промахами в стойке финишировал за 50:45,7. Тройку лидеров замкнул россиянин Максим Цветков (51:02,2).
Лучшим среди украинцев стал Денил Насыко, финишировавший на 24-м месте.
Кубок IBU. Обертиллиах
Индивидуальная гонка. Мужчины
1. Давид Цобель (Германия) (0+1+0+0) 50:36,9
2. Доминик Виндиш (Италия) (0+0+1+1) +9,1
3. Максим Цветков (Россия) (0+1+1+0) +23,3
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24. Денис Насыко (Украина) (1+1+0+0) +2:38,5
28. Виталий Труш (Украина) (0+2+0+0) +3:57,1
59. Андрей Орлык (Украина) (0+0+2+2) +5:58,8
73. Андрей Доценко (Украина) (1+2+0+3) +8:20,9
80. Александр Пономаренко (Украина) (2+1+1+1) +8:43,3
97. Руслан Бригадир (Украина) (3+3+0+1) +10:20,8
Победителем женской индивидуальной гонки Обертиллиаха стала Элизабет Хогберг.
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