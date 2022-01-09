Цымбал и Дудченко – в топ-30 гонки преследования этапа КМ в Оберхофе

Дмитрий Пидручный провалил стрельбу и финишировал 38-м

Фото: Getty Images

В Оберхофе, Германия, проходит пятый этап Кубка мира. Сегодня, 9 января, состоялась гонка преследования у мужчин, в которой Украину представили Богдан Цымбал, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный.

Стартовавший 19-м Цымбал потерял четыре позиции, но все равно стал лучшим среди украинцев, финишировав 23-м. Дудченко стартовал 26-м, таким и остался на финише. А вот лидер сборной Украины Пидручный допустил целых пять промахов на огневых рубежах и, как итог, закончил гонку 38-м при 44-м стартовом месте.

Выиграл преследование француз Кантен Фийон Майе, вторым финишировал швед Себастьян Самуэльссон, третьим – Тарьей Бё из Норвегии.

Кубок мира. 5-й этап. Гонка преследования. Мужчины:

1. Кантен Фийон Майе (2+0+0+0) 36:48,3

2. Себастьян Самуэльссон (0+0+1+0) +9,9

3. Тарьей Бё (0+1+2+0) +15,6

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23. Богдан Цымбал (0+0+1+0) +2:11,0

26. Антон Дудченко (0+1+0+1) +2:25,5

38. Дмитрий Пидручный (2+0+3+1) +3:29,8

Полные результаты гонки здесь.

Напомним, накануне сборная Украины завоевала первую медаль на этапах Кубка мира сезона-2021/2022.