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Цымбал: «Хочется выступать намного лучше»
Украинец подвел итоги спринта в Эстерсунде
28 ноября 17:58
Богдан Цымбал / Фото: biathlon.com.ua
Украинский биатлонист Богдан Цымбал в эфире UA Перший
прокомментировал свое 52-е место в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
«Сегодня, как по мне, было лучше. Я старался с самого первого круга работать на максимуме. Была задача – работать на максимум, а если не хватит сил – так не хватит, но бежите до конца. С самых первых метров старался выложиться. Когда я стартовал, за мной сразу на финиш шёл Самуэльссон. Я немножечко его видел и пытался за ним уцепиться, но сложно было за ним удержаться. На третьем круге был ориентир – Кристиансен. Он чуть впереди был, обошел, но я старался максимально выложиться. Сегодня я не скажу, что где-то я сачконул или где-то не доработал. Сегодня я работал каждый подъем и каждый метр дистанции, но вышло, как есть.
Конечно, хочется намного лучше выступать. Со стрельбой обидно – один промах был. Но, в принципе, один промах – это неплохо. Есть, к чему стремиться. Будем стараться, чтоб всё было в ноль. Я надеюсь, что всё у нас будет хорошо и будем намного ближе в следующий раз».
Результаты мужского спринта в Эстерсунде.
Результаты женского спринта в Эстерсунде.
Антон Дудченко после спринта рассказал, что усталость после индивидуальной гонки отразилась на спринте.
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