Цымбал: «Хочется выступать намного лучше»

Богдан Цымбал / Фото: biathlon.com.ua

Украинский биатлонист Богдан Цымбал в эфире UA Перший прокомментировал свое 52-е место в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде.



Конечно, хочется намного лучше выступать. Со стрельбой обидно – один промах был. Но, в принципе, один промах – это неплохо. Есть, к чему стремиться. Будем стараться, чтоб всё было в ноль. Я надеюсь, что всё у нас будет хорошо и будем намного ближе в следующий раз».