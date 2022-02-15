Цымбал объяснил провал на последнем круге в эстафете на Олимпиаде-2022

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Биатлонист Богдан Цымбал высказался о своем выступлении на первом этапе эстафеты на Олимпийских играх-2022:



Это опыт. Еще в Антхольце было все хорошо, я неплохо пробежал свой этап, там такая же высота. Я не понимаю, почему здесь так получается: это было и в спринте, и сейчас. Очень сложная высота. Не получается хорошо здесь бегать, очень досадно.

Олимпийские игры? Очень интересно прежде всего. Мне здесь понравилось, но при этих карантинных условиях не было свободного времени, чтобы поехать в Пекин или в другой поселок. Это опыт, интересно, я хотел сюда поехать, не получилось здесь хорошо пробежать, но это опыт. Психологически труднее? Было намного труднее. Перед эстафетой очень сильно волновался за свой этап, не знаю чего, но очень волновался. Боялся подвести команду, я ее немного подвел. Однажды так.