Цымбал объяснил провал на последнем круге в эстафете на Олимпиаде-2022
Биатлонист Богдан Цымбал высказался о своем выступлении на первом этапе эстафеты на Олимпийских играх-2022:
Случилось как обычно, бывает в горах. Второй круг немного нахватался, пытался достать до лидеров, вот и, наверное, из-за этого не хватило на финишный круг. Очень досадно, произошло то же, что было в Поклюке на чемпионате мира в прошлом году. Очень неприятно мне это говорить, но на последнем круге я проиграл очень многое. И это, наверное, перешло к Артему Приме, он хотел, полагаю, пойти в лидерах, а я не смог удержать и очень много проиграл на последнем круге. Очень досадно за это, простите.
Это опыт. Еще в Антхольце было все хорошо, я неплохо пробежал свой этап, там такая же высота. Я не понимаю, почему здесь так получается: это было и в спринте, и сейчас. Очень сложная высота. Не получается хорошо здесь бегать, очень досадно.
Олимпийские игры? Очень интересно прежде всего. Мне здесь понравилось, но при этих карантинных условиях не было свободного времени, чтобы поехать в Пекин или в другой поселок. Это опыт, интересно, я хотел сюда поехать, не получилось здесь хорошо пробежать, но это опыт. Психологически труднее? Было намного труднее. Перед эстафетой очень сильно волновался за свой этап, не знаю чего, но очень волновался. Боялся подвести команду, я ее немного подвел. Однажды так.
Напомним, что Украина впервые за 12 лет будет представлена на масс-старте Олимпиады.