Цымбал: «Я точно знаю, что сборная Украины будет сильной на Олимпиаде-2022»
Цымбал рассказал о роли близких людей в тренировочном процессе биатлониста
Украинец считает, что они мотивируют спортсменов
Богдан Цымбал / фото - biathlon.com.ua
Украинский биатлонист Богдан Цымбал рассказал о роли родных в тренировочном процессе каждого спортсмена.
«В этом году немного проще с этим, но много времени ты не можешь видеться с родными, потому что у тебя этапы. Надо постоянно тренироваться, а дома нет снега.
Конечно, нужна какая-то разгрузка, чтобы абстрагироваться от спорта хотя бы на 3 дня и побыть с семьей. Родные есть родные, они всегда тебя поддерживают. И когда семья близко, тебя это успокаивает и расслабляет.
Этого нам и не хватает в сезоне, этой маленькой нотки счастья. Их присутствие мотивирует улучшать результат».
Напомним, Санитра продолжит работу на должности главного тренера сборной Украины до Олимпиады-2026.
Комментарии 0