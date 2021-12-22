Цымбал рассказал о роли близких людей в тренировочном процессе биатлониста

Богдан Цымбал / фото - biathlon.com.ua

Украинский биатлонист Богдан Цымбал рассказал о роли родных в тренировочном процессе каждого спортсмена.

Конечно, нужна какая-то разгрузка, чтобы абстрагироваться от спорта хотя бы на 3 дня и побыть с семьей. Родные есть родные, они всегда тебя поддерживают. И когда семья близко, тебя это успокаивает и расслабляет.

Этого нам и не хватает в сезоне, этой маленькой нотки счастья. Их присутствие мотивирует улучшать результат».