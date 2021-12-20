Санитра: «Парни сделали все для того, чтобы результат был адекватным»
Цымбал: «Я точно знаю, что сборная Украины будет сильной на Олимпиаде-2022»
Биатлонист национальной команды рассчитывает на хорошее выступление в Пекине
14:22
Богдан Цымбал / Фото: Андрей Иванов
Биатлонист сборной Украины Богдан Цымбал оценил шансы команды на Олимпийских играх-2022:
Мы неплохо работали последние 4 года, старались для того, чтобы показать результат на Олимпиаде. Я думаю, что старт будет хорошим. Что наработали, то и получим. Может повезет, а может и нет. Лидеры могут ошибиться, а мы постараемся этим воспользоваться. Конечно, что может быть и наоборот. Я знаю точно, что мы будем сильными на этой Олимпиаде.
Напомним, что этап Кубка мира в Анси основной состав мужской сборной пропустил ради подготовки к Пекину-2022.
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