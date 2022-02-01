Украина четыре раза поднималась на подиум Олимпиады в биатлоне. Расписание гонок, где ранее завоевывались медали

Украинкам не удалось покорить только гонку преследования

Вита Семеренко / Фото: vz.ua

Украинские биатлонистки поднимались на подиум почти во всех гонках Олимпийских игр.



Две бронзовые медали в спринте завоевали Валентина Цербе-Несина (Лиллехаймер-1994) и Вита Семеренко (Сочи-2014). Елене Петровой удалось стать вице-чемпионкой в индивидуальной гонке (Нагано-1998). А в командной эстафете украинки и вовсе поднялись на наивысшую ступень пьедестала – Вита и Валентина Семеренко, Юлия Джима и Елена Билосюк (Пидгрушная) стали олимпийскими чемпионками Сочи-2014.

Пока непокоренной дистанцией является гонка преследования.

Расписание стартов Олимпиады-2022, на которых украинки завоевывали медали:

7 февраля

11.00. Индивидуальная гонка, женщины

11 февраля

11.00. Спринт, женщины

16 февраля

9.45. Эстафета, женщины

Напомним, что в биатлонной сборной еще два новых случая коронавируса.