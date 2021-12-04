Украина имела хорошие шансы на подиум, но Цымбал «застрелил» всю команду
На втором этапе Кубка мира в Эстерсунде завершилась эстафетная гонка у мужчин, на которой сборная Украины выступила в составе Артема Примы, Дмитрия Пидручного, Богдана Цымбала и Антона Дудченко.
На первом этапе Прима не впечатлил ходом, однако безошибочно отстрелялся и передал эстафетную палочку Пидручному седьмым в 25 секундах от лидера. Пидручный блестяще провел свой этап, не использовав ни одного дополнительного патрона и выведя сборную Украины на второе место. Отставание от лидера в этот момент составляло всего 4 секунды.
Третьим бежал Цымбал, который довольно ощутимо уступал ходом лидеру Йоханнесу Бё (Норвегия), однако продолжал держать Украину на втором месте благодаря удачной работе на первом огневом рубеже. К сожалению, при стрельбе стоя Цымбал даже после трех доп. патронов не закрыл одну мишень и поехал на штрафной круг, а Украина откатилась на шестое место, потеряв реальные шансы зацепиться за тройку призеров.
На заключительном этапе Антон Дудченко вел борьбу с итальянцем Домиником Виндишом за пятое место. Здесь уже итальянец «застрелился» на стойке и Дудченко в одиночестве финишировал пятым.
Выиграла гонку сборная Норвегии, второе место у Франции, третье – России.
Кубок мира. Эстерсунд. Эстафета. Мужчины:
1. Норвегия (0+4) 1:14:09,3
2. Франция (0+8) +11,2
3. Россия (1+9) +45,9
4. Германия (0+6) +1:07,8
5. Украина (1+6) +1:28,5
6. Беларусь (0+11) +2:07,5
7. Швеция (1+15) +2:30,8
8. Италия (2+13) +2:31,0
Полные результаты гонки здесь.
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