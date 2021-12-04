Украина имела хорошие шансы на подиум, но Цымбал «застрелил» всю команду

После двух этапов «сине-желтые» уверенно шли в тройке лидеров

Фото: biathlon.com.ua

На втором этапе Кубка мира в Эстерсунде завершилась эстафетная гонка у мужчин, на которой сборная Украины выступила в составе Артема Примы, Дмитрия Пидручного, Богдана Цымбала и Антона Дудченко.

На первом этапе Прима не впечатлил ходом, однако безошибочно отстрелялся и передал эстафетную палочку Пидручному седьмым в 25 секундах от лидера. Пидручный блестяще провел свой этап, не использовав ни одного дополнительного патрона и выведя сборную Украины на второе место. Отставание от лидера в этот момент составляло всего 4 секунды.

Третьим бежал Цымбал, который довольно ощутимо уступал ходом лидеру Йоханнесу Бё (Норвегия), однако продолжал держать Украину на втором месте благодаря удачной работе на первом огневом рубеже. К сожалению, при стрельбе стоя Цымбал даже после трех доп. патронов не закрыл одну мишень и поехал на штрафной круг, а Украина откатилась на шестое место, потеряв реальные шансы зацепиться за тройку призеров.

На заключительном этапе Антон Дудченко вел борьбу с итальянцем Домиником Виндишом за пятое место. Здесь уже итальянец «застрелился» на стойке и Дудченко в одиночестве финишировал пятым.

Выиграла гонку сборная Норвегии, второе место у Франции, третье – России.

Кубок мира. Эстерсунд. Эстафета. Мужчины:

1. Норвегия (0+4) 1:14:09,3

2. Франция (0+8) +11,2

3. Россия (1+9) +45,9

4. Германия (0+6) +1:07,8

5. Украина (1+6) +1:28,5

6. Беларусь (0+11) +2:07,5

7. Швеция (1+15) +2:30,8

8. Италия (2+13) +2:31,0

Полные результаты гонки здесь.