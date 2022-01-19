Украина объявила состав на чемпионат Европы по биатлону

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Тема дняСегодня сборная Украины начнет выступления на Евро-2022
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Футбол (1 событие из 4) показать все
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22:00 Брайтон - Челси 1:1 Окончен
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00:00 Сиэтл Кракен - Чикаго Блэкхокс 3:2 Окончен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Перенесен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Филадельфия Флайерс 4:1 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Нэшвилл Предаторс 5:3 Окончен
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02:00 Орландо Мэджик - Портленд Трэйл Блэйзерс 88:98 Окончен
02:30 Майами Хит - Торонто Рэпторс 104:99 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Финикс Санс 107:121 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Оклахома-Сити Тандер 104:102 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Юта Джаз 101:95 Окончен
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03:40 Андрей Рублёв - Жанлука Магер 3:0 Окончен
04:00 Григор Димитров - Иржи Легецкая 3:1 Окончен
05:20 Хенри Лааксонен - Даниил Медведев 0:3 Окончен
06:00 Николай Басилашвили - Энди Маррей 2:3 Окончен
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05:10 Анна Бондар - Анастасия Павлюченкова 0:2 Окончен
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02:00 Филадельфия Флайерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
02:00 Филадельфия Флайерс - Нью-Йорк Айлендерс 3:4 Окончен
02:00 Оттава Сенаторс - Баффало Сэйбрс 1:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Виннипег Джетс 4:3 Окончен
02:00 Бостон Брюинс - Каролина Харрикейнс 1:7 Окончен
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03:30 Даллас Старз - Монреаль Канадиенс 3:5 Окончен
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02:00 Сара Соррибес Тормо - Марта Костюк 0:2 Окончен
02:00 Виктория Азаренко - Жил Белен Тейхманн 2:0 Окончен
03:35 Эшлей Барти - Лусиа Бронцетти 2:0 Окончен
04:50 Элисон Риске - Елена Остапенко 1:2 Окончен
08:00 Белинда Бенчич - Аманда Анисимова 0:2 Окончен
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02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Аризона Койотис -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Рейнджерс - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
05:00 Анахайм Дакс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Бруклин Нетс -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
05:00 Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Детройт Пистонс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
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18:00 Кривбасс - Днепр -:- Запланирован
19:00 Николаев - Харьковские Соколы -:- Запланирован

Украина объявила состав на чемпионат Европы по биатлону

Одно место остается вакантным
Биатлон
11:20
Украина объявила состав на чемпионат Европы по биатлону
Фото: AP

Сборная Украины объявила состав на чемпионат Европы по биатлону, который пройдет в немецком Арбере с 26 по 30 января.

Мужчины 

1. Денис Насыко 

2. Виталий Труш 

3. Андрей Доценко 

4. Руслан Ткаленко 

5. Андрей Орлык 

6. Сергей Телень 

7. Тарас Лесюк 

Женщины  

1. Ольга Абрамова 

2. Екатерина Бех 

3. Анна Кривонос 

4. Юлия Журавок 

5. Вита Семеренко 

6. Валерия Дмитренко 

Еще одна биатлонистка будет дозаявлена на чемпионат в Арбере по окончании олимпийского отбора в женской сборной Украины.

Рене Тер Велде
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