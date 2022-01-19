Абрамова: «Конкретных целей перед собой не ставлю»
Украина объявила состав на чемпионат Европы по биатлону
Одно место остается вакантным
11:20
Фото: AP
Сборная Украины объявила состав на чемпионат Европы по биатлону, который пройдет в немецком Арбере с 26 по 30 января.
Мужчины
1. Денис Насыко
2. Виталий Труш
3. Андрей Доценко
4. Руслан Ткаленко
5. Андрей Орлык
6. Сергей Телень
7. Тарас Лесюк
Женщины
1. Ольга Абрамова
2. Екатерина Бех
3. Анна Кривонос
4. Юлия Журавок
5. Вита Семеренко
6. Валерия Дмитренко
Еще одна биатлонистка будет дозаявлена на чемпионат в Арбере по окончании олимпийского отбора в женской сборной Украины.
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