Украина стала шестой в мужской эстафете

Результат третьего этапа не позволил рассчитывать на что-то большее

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

На этапе Кубка мира в Антхольце завершилась мужская эстафета, в рамках которой сборная Украины заняла 6-е место.



За первые два этапа Богдан Цымбал и Дмитрий Пидручный за счет хорошей стрельбы позволили Украине быть в пятерке лидеров. Провальным для сборной оказался третий этап несправившегося со стрельбой Антона Дудченко.

На последнем этапе Артем Прима попробовал улучшить ситуацию, благодаря чему финишировал шестым.

Кубок мира. Эстафета. Мужчины.

1. Норвегия (0+4) 1:12:14,7

2. Россия (1+12) +1:57,2

3. Германия (0+4) +2:04,4

4. Франция (0+7) +2:20,5

5. Канада (1+8) +2:31,5

6. Украина (0+11) +2:38,7

Напомним, ранее женская сборная Украины финишировала за пределами топ-10 в женской эстафете Антхольца.