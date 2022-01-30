Лесюк: «Провел хорошую гонку»
Украина стала восьмой в смешанной эстафете ЧЕ
«Сине-желтые» провели не лучшую гонку с точки зрения стрельбы
13:23
Фото: IBU
На чемпионате Европы состоялась смешанная эстафета.
Сборная Украины в составе Виталия Труша, Богдана Лесюка, Ольги Абрамовой и Анастасии Меркушиной заняла восьмое место.
Выиграли гонку норвежцы, второе место заняли представители Германии, третье Швейцарии.
Чемпионат Европы. Смешанная эстафета:
1. Норвегия (2+11) +1:17:44,9
2. Германия (2+13) +18,6
3. Швейцария (5+18) +4:53,7
4. Франция (3+18) +5:04,5
5. Россия (5+21) +5:06,4
6. Австрия (2+17) +5:26,7
...
8. Украина (7+16) +6:09,1