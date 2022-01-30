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Украина стала восьмой в смешанной эстафете ЧЕ

«Сине-желтые» провели не лучшую гонку с точки зрения стрельбы
Биатлон
13:23
Украина стала восьмой в смешанной эстафете ЧЕ
Фото: IBU

На чемпионате Европы состоялась смешанная эстафета.

Сборная Украины в составе Виталия Труша, Богдана Лесюка, Ольги Абрамовой и Анастасии Меркушиной заняла восьмое место.

Выиграли гонку норвежцы, второе место заняли представители Германии, третье Швейцарии.

Чемпионат Европы. Смешанная эстафета:

1. Норвегия (2+11) +1:17:44,9

2. Германия (2+13) +18,6

3. Швейцария (5+18) +4:53,7

4. Франция (3+18) +5:04,5

5. Россия (5+21) +5:06,4

6. Австрия (2+17) +5:26,7

...

8. Украина (7+16) +6:09,1

Сергей Остапенко
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Теги

Виталий Труш Тарас Лесюк Ольга Абрамова Анастасия Меркушина

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30 января 2022г. 13:43
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