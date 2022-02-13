Украина впервые за 12 лет будет представлена на масс-старте Олимпиады

Прима и Пидручный вошли в топ-15 зачета Олимпийских игр-2022

Дмитрий Пидручный / Фото: НОК

Биатлонисты сборной Украины Дмитрий Пидручный и Артем Прима отобрались в масс-старт Олимпийских игр-2022, который пройдет 18 февраля в 11:00.



Украинцы вошли в топ-15 зачета Олимпиады и стали первыми участниками данной гонки от нашей страны с 2010-о года. Тогда Сергей Седнев и Андрей Дериземля стали 21-м и 26-м соответственно.

Напомним, что в персьюте Пидручный и Прима финишировали в топ-20. Также удивительным прорывом отметился еще один украинец Антон Дудченко.