Украине не хватило полсекунды для очередной медали юниорского Кубка IBU

Награда одиночного микста была почти в руках

Мартелл-валь-Мартелло / фото - IBU

В итальянском Мартелл-валь-Мартелло завершилась одиночная смешанная эстафета, которая прошла в рамках юниорского Кубка IBU.

Победителем этапа стала команда Польши, которая с 7-ю промахами в стойке финишировала со временем 45:11,7. На втором месте расположилась сборная России (45:46,0) с 14-ю промахами в пассиве. Тройку лидеров замкнула Италия (45:56,9).

В шаге от медали остановилась сборная Украины, которую представляли Юлия Городна и Виталий Мандзын. От бронзовой медали сингл-микста их отделили какие-то полсекунды бега.

Одиночная смешанная эстафета

1. Польша (0+7) 45:11,7

2. Россия (1+13) +34,3

3. Италия (1+9) +45,2

4. Украина (1+7) +45,7

5. Германия (1+10) +1:21,1

Напомним, в обычном миксте Украина финишировала на 6-м месте.