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Украинец Супрун выиграл спринт среди юниоров на чемпионате Чехии

Биатлонист показал лучший результат на турнире по летнему биатлону
Биатлон
11:10
Украинец Супрун выиграл спринт среди юниоров на чемпионате Чехии
фото - Global Images Ukraine

На открытом чемпионате Чехии по летнему биатлону украинец Сергей Супрун стал победителем спринта.

Биатлонист стал единственным среди 44-х участников гонки, кто закрыл все 10 мишеней, благодаря чему на 7 секунд опередил лучшего из хозяев чемпионата – Милана Якуба. В этой же гонке бронзу завоевал украинец Богдан Борковский, отставший на 16 секунд от времени победителя, имея при этом 2 штрафа в стрельбе.

На чемпионате мира по летнему биатлону Юлия Джима завоевала 2 награды.

Антон Кривенко
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