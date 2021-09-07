Украинец Супрун выиграл спринт среди юниоров на чемпионате Чехии

Биатлонист показал лучший результат на турнире по летнему биатлону

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На открытом чемпионате Чехии по летнему биатлону украинец Сергей Супрун стал победителем спринта.

Биатлонист стал единственным среди 44-х участников гонки, кто закрыл все 10 мишеней, благодаря чему на 7 секунд опередил лучшего из хозяев чемпионата – Милана Якуба. В этой же гонке бронзу завоевал украинец Богдан Борковский, отставший на 16 секунд от времени победителя, имея при этом 2 штрафа в стрельбе.

На чемпионате мира по летнему биатлону Юлия Джима завоевала 2 награды.