Украинка накануне дебюта на Олимпийских играх сдала положительный тест на коронавирус

Блашко отправлена на самоизоляцию

Фото: Андрей Иванов

Биатлонистка сборной Украины Дарья Блашко пропустит индивидуальную гонку Олимпиады-2022, которая должна была стать для нее первой на Олимпийских играх.



Блашко сдала 2 положительных теста на COVID-19 и отправилась на самоизоляцию. Для возвращения к соревнованиям Дарья должна сдать два негативных теста с разницей в не менее 24-х часов.

Напомним, что также коронавирус выявили у Елены Билосюк.