Тренерский штаб сборной Украины назвал состав на женскую индивидуальную гонку Пекина-2022
Украинка накануне дебюта на Олимпийских играх сдала положительный тест на коронавирус
Блашко отправлена на самоизоляцию
16:21
Фото: Андрей Иванов
Биатлонистка сборной Украины Дарья Блашко пропустит индивидуальную гонку Олимпиады-2022, которая должна была стать для нее первой на Олимпийских играх.
Блашко сдала 2 положительных теста на COVID-19 и отправилась на самоизоляцию. Для возвращения к соревнованиям Дарья должна сдать два негативных теста с разницей в не менее 24-х часов.
Напомним, что также коронавирус выявили у Елены Билосюк.
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