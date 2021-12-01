Украинка стала второй на этапе Кубка IBU в Шушене

Ирина Петренко завоевала серебро в суперспринте

фОТО: biathlon.com.ua

В Шушене, Норвегия, проходит второй этап Кубка IBU.

В финал суперспринта среди женщин пробились три украинки: Ирина Петренко, Анна Кривонос и Анастасия Рассказова.

Петренко допустила всего один промах на огневых рубежах и сумела финишировать второй. Кривонос заняла 14 место, Рассказова – 28.

Выиграла суперспринт представительница Италии Линда Цингерле, бронза досталась Анастасии Шевченко из России.

Кубок IBU. Шушен. Суперспринт. Женщины:

1. Линда Цингерле (0+0+2+0) 23:23,4

2. Ирина Петренко (0+0+1+0) +0,8

3. Анастасия Шевченко (0+0+1+1) +1,4

...

14. Анна Кривонос (0+0+1+1) +40,9

28. Анастасия Рассказова (2+1+3+0) +2:37,0

Полные результаты здесь.

Суперспринт проводится на Кубке IBU с сезона-2018/19. Гонка состоит из двух частей: квалификации и финала.

В квалификации спортсмены стартуют раздельно, дистанция как у мужчин, так и у женщин составляет 4,5 километра. Спортсмены проходят два огневых рубежа, на первом они стреляют из положения лежа, на втором – стоя. За каждую незакрытую мишень на огневом рубеже полагается пройти один 75-метровый штрафной круг. 30 лучших спортсменов по итогам квалификации выходят в финал.

В финале биатлонисты стартуют одновременно в формате масс-старта. Дистанция как у мужчин, так и у женщин составляет 7,5 километра. Спортсмены проходят 4 огневых рубежа, на первых двух они стреляют из положения лежа, на двух заключительных – из положения стоя.