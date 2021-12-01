Украинские биатлонисты не сумели побороться за высокие места в суперспринте на этапе Кубка IBU в Шушене
В Шушене, Норвегия, проходит второй этап Кубка IBU.
Два украинца квалифицировались в финал суперспринта – Денис Нысыко и Андрей Доценко.
Насыко показал хороший ход на лыжне, однако завалил стрельбу и стал 23. Доценко также провалился на огневых рубежах и занял 29 место.
Выиграл суперспринт представитель Норвегии Филип Андерсен, второе место у его соотечественника Эрленна Бьонтегора, третье – немца Юстуса Штрелова.
Кубок IBU. Шушен. Суперспринт. Мужчины:
1. Филип Андерсен (1+1+0+0) 20:01,7
2. Эрленн Бьонтегор (1+0+0+0) +2,2
3. Юстус Штрелов (0+0+0+1) +16,5
...
23. Денис Насыко (1+0+3+1) +1:27,6
29. Андрей Доценко (0+1+2+3) +2:08,9
Полные результаты гонки здесь.
Напомним, ранее Насыко дебютировал в первой сборной Украины на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
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