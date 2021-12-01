Украинские биатлонисты не сумели побороться за высокие места в суперспринте на этапе Кубка IBU в Шушене

Денис Нысыко и Андрей Доценко допустили слишком много промахов на огневых рубежах

фОТО: biathlon.com.ua В Шушене, Норвегия, проходит второй этап Кубка IBU. Два украинца квалифицировались в финал суперспринта – Денис Нысыко и Андрей Доценко. Насыко показал хороший ход на лыжне, однако завалил стрельбу и стал 23. Доценко также провалился на огневых рубежах и занял 29 место. Выиграл суперспринт представитель Норвегии Филип Андерсен, второе место у его соотечественника Эрленна Бьонтегора, третье – немца Юстуса Штрелова. Кубок IBU. Шушен. Суперспринт. Мужчины: 1. Филип Андерсен (1+1+0+0) 20:01,7 2. Эрленн Бьонтегор (1+0+0+0) +2,2 3. Юстус Штрелов (0+0+0+1) +16,5 ... 23. Денис Насыко (1+0+3+1) +1:27,6 29. Андрей Доценко (0+1+2+3) +2:08,9 Полные результаты гонки здесь. Напомним, ранее Насыко дебютировал в первой сборной Украины на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Сергей Остапенко