Украинские биатлонисты провели контрольную гонку на сборе в Австрии
На тренировочном сборе в Обретиллиахе, Австрия, который начался 29 июля и завершится 18 августа, команды А и Б сборной Украины провели контрольную тренировку.
Украинские биатлонисты провели гонку с массовым стартом, сообщает Facebook аккаунт Біатлон Майбутнього.
Первыми финишировали лидеры сборной Украины Дмитрий Пидручный и Артем Прима. Первую тройку замкнул Андрей Доценко. Отметим, что лучшим на стрельбище стал Пидручный.
Полные результаты гонки:
1. Дмитрий Пидручный (1+0+1+0) 23:20
2. Артем Прима (1+2+0+0) +0:08
3. Андрей Доценко (1+1+0+0) +0:16
4. Артем Тищенко (1+0+2+0) +0:25
5. Богдан Цымбал (2+2+0+1) +0:26
6. Руслан Ткаленко (2+2+2+0) +0:52
7. Денис Насико (1+0+2+2) +1:00
8. Тарас Лесюк (0+0+3+4) +1:10
9. Андрей Орлик (1+0+1+1) +1:13
10. Руслан Бригадир (1+1+2+1) +1:21
11. Антон Дудченко (1+1+1+1) +1:23
12. Роман Боровик (1+2+3+1) +1:26
13. Виталий Труш (1+2+1+1) +1:35
14. Сергей Телень (1+0+2+2) +1:41
15. Степан Кинаш (0+3+2+1) +1:53
16. Владислав Чихар (2+1+1+1) +2:21
17. Дмитрий Грущак (1+1+1+0) +3:00
Напомним, что Пидручный и Юлия Джима будут участвовать в выставочной гонке в Германии.
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