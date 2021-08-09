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Украинские биатлонисты провели контрольную гонку на сборе в Австрии

Первым на финише оказался лидер сборной Украины Пидручный
Биатлон
16:04
Украинские биатлонисты провели контрольную гонку на сборе в Австрии
Фото: Скриншот

На тренировочном сборе в Обретиллиахе, Австрия, который начался 29 июля и завершится 18 августа, команды А и Б сборной Украины провели контрольную тренировку.

Украинские биатлонисты провели гонку с массовым стартом, сообщает Facebook аккаунт Біатлон Майбутнього.

Первыми финишировали лидеры сборной Украины Дмитрий Пидручный и Артем Прима. Первую тройку замкнул Андрей Доценко. Отметим, что лучшим на стрельбище стал Пидручный.

Полные результаты гонки:

1. Дмитрий Пидручный (1+0+1+0)  23:20
2. Артем Прима (1+2+0+0)  +0:08
3. Андрей Доценко (1+1+0+0)  +0:16
4. Артем Тищенко (1+0+2+0)  +0:25
5. Богдан Цымбал (2+2+0+1)  +0:26
6. Руслан Ткаленко (2+2+2+0)  +0:52
7. Денис Насико (1+0+2+2)  +1:00
8. Тарас Лесюк (0+0+3+4)  +1:10
9. Андрей Орлик (1+0+1+1)  +1:13
10. Руслан Бригадир (1+1+2+1)  +1:21
11. Антон Дудченко (1+1+1+1)  +1:23
12. Роман Боровик (1+2+3+1)  +1:26
13. Виталий Труш (1+2+1+1)  +1:35
14. Сергей Телень (1+0+2+2)  +1:41
15. Степан Кинаш (0+3+2+1)  +1:53
16. Владислав Чихар (2+1+1+1)  +2:21
17. Дмитрий Грущак (1+1+1+0)  +3:00

Напомним, что Пидручный и Юлия Джима будут участвовать в выставочной гонке в Германии

Олег Шумейко-младший
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Артем Прима Дмитрий Пидручный

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