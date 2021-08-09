Украинские биатлонисты провели контрольную гонку на сборе в Австрии

Первым на финише оказался лидер сборной Украины Пидручный

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На тренировочном сборе в Обретиллиахе, Австрия, который начался 29 июля и завершится 18 августа, команды А и Б сборной Украины провели контрольную тренировку.



Украинские биатлонисты провели гонку с массовым стартом, сообщает Facebook аккаунт Біатлон Майбутнього.

Первыми финишировали лидеры сборной Украины Дмитрий Пидручный и Артем Прима. Первую тройку замкнул Андрей Доценко. Отметим, что лучшим на стрельбище стал Пидручный.

Полные результаты гонки:

1. Дмитрий Пидручный (1+0+1+0) 23:20

2. Артем Прима (1+2+0+0) +0:08

3. Андрей Доценко (1+1+0+0) +0:16

4. Артем Тищенко (1+0+2+0) +0:25

5. Богдан Цымбал (2+2+0+1) +0:26

6. Руслан Ткаленко (2+2+2+0) +0:52

7. Денис Насико (1+0+2+2) +1:00

8. Тарас Лесюк (0+0+3+4) +1:10

9. Андрей Орлик (1+0+1+1) +1:13

10. Руслан Бригадир (1+1+2+1) +1:21

11. Антон Дудченко (1+1+1+1) +1:23

12. Роман Боровик (1+2+3+1) +1:26

13. Виталий Труш (1+2+1+1) +1:35

14. Сергей Телень (1+0+2+2) +1:41

15. Степан Кинаш (0+3+2+1) +1:53

16. Владислав Чихар (2+1+1+1) +2:21

17. Дмитрий Грущак (1+1+1+0) +3:00

Напомним, что Пидручный и Юлия Джима будут участвовать в выставочной гонке в Германии.