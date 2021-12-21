Украинский биатлонист сдал положительный тест на допинг

Руслан Бригадир временно отстранен от соревнований

Фото: biathlon.com.ua

Украинский биатлонист Руслан Бригадир сдал положительный тест на допинг.

До выяснения все обстоятельств спортсмен отстранен от всех соревнований, а также не будет принимать участие в тренировочных сборах.

В этом сезоне Бригадир представлял Украину на этапах Кубка IBU.

Напомним, ранее президент ФБУ назвал гонку, в которой Украина рассчитывает побороться за медали на Олимпийских играх-2022.