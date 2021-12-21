Насыко с двумя промахами стал лучшим из украинцев в спринте на этапе Кубка IBU в Австрии
Украинский биатлонист сдал положительный тест на допинг
Руслан Бригадир временно отстранен от соревнований
15:36
Фото: biathlon.com.ua
Украинский биатлонист Руслан Бригадир сдал положительный тест на допинг.
До выяснения все обстоятельств спортсмен отстранен от всех соревнований, а также не будет принимать участие в тренировочных сборах.
В этом сезоне Бригадир представлял Украину на этапах Кубка IBU.
Напомним, ранее президент ФБУ назвал гонку, в которой Украина рассчитывает побороться за медали на Олимпийских играх-2022.
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