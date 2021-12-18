Украинцы оказались за пределами топ-50 в гонке преследования на этапе КМ в Анси
В Анси, Франция, завершилась гонка преследования у мужчин, которая прошла в рамках четвертого этапа Кубка мира. Украину представили Тарас Лесюк и Артем Тищенко.
Лесюк, стартовавший с 46-го места, не сумел улучить позиции и финишировал 59-м. Тищенко же показал небольшой прогресс, став 51-м при 55-й стартовой позиции. Оба украинца оказались за пределами очковой зоны.
Выиграл гонку француз Кантен Фийон Майе, второе место у россиянина Эдуарда Латыпова, третье – норвежца Ветле-Сьястада Кристиансена.
Кубок мира. Анси. Гонка преследования. Мужчины:
1. Кантен Фийон Майе (0+0+0+0) 30:58,3
2. Эдуард Латыпов (0+1+1+0) +16,1
3. Ветле-Сьястад Кристиансен (0+0+0+0) +16,2
...
51. Артем Тищенко (0+0+1+1) +4:43,4
59. Тарас Лесюк (0+0+3+2) +6:52,5
Полные результаты гонки здесь.
Напомним, мужская сборная Украины приехала в Анси резервным составом.
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