Украинцы оказались за пределами топ-50 в гонке преследования на этапе КМ в Анси

Лесюк и Тыщенко финишировали вне очковой зоны

Фото: biathlon.com.ua

В Анси, Франция, завершилась гонка преследования у мужчин, которая прошла в рамках четвертого этапа Кубка мира. Украину представили Тарас Лесюк и Артем Тищенко.

Лесюк, стартовавший с 46-го места, не сумел улучить позиции и финишировал 59-м. Тищенко же показал небольшой прогресс, став 51-м при 55-й стартовой позиции. Оба украинца оказались за пределами очковой зоны.

Выиграл гонку француз Кантен Фийон Майе, второе место у россиянина Эдуарда Латыпова, третье – норвежца Ветле-Сьястада Кристиансена.

Кубок мира. Анси. Гонка преследования. Мужчины:

1. Кантен Фийон Майе (0+0+0+0) 30:58,3

2. Эдуард Латыпов (0+1+1+0) +16,1

3. Ветле-Сьястад Кристиансен (0+0+0+0) +16,2

...

51. Артем Тищенко (0+0+1+1) +4:43,4

59. Тарас Лесюк (0+0+3+2) +6:52,5

Полные результаты гонки здесь.

Напомним, мужская сборная Украины приехала в Анси резервным составом.