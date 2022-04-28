Урош Велепец: «До 15 апреля мне никто не звонил с Украины по поводу дальнейшей работы и сотрудничества»

Словенский специалист рассказал XSPORT.ua о причинах своего ухода со сборной Украины

Урош Велепец будет работать в немецкой сборной/ Фото - DSV Biathlon

Главной новостью текущей недели в украинском биатлоне стал уход с должности старшего тренера женской сборной Уроша Велепца. Словенский специалист, который с перерывом в три годы, дважды возглавлял команду на Олимпийских играх в Пхенчхане и Пекине, в следующем олимпийском цикле будет работать с мужской сборной Германии.

О том, почему было принято такое решение, кто стал его инициаторов, итогах своей работы в Украине, а также будущем Юлии Джимы Велепец рассказал в эксклюзивном интервью XSPORT.ua:

Урош, что стало причиной вашего ухода со сборной Украины? Кто был инициаторов этого решения?

Так как до 15 апреля мне никто не звонил с Украины по поводу дальнейшей работы и сотрудничества, нужно было решать, что дальше делать. Все-таки когда в середине апреля ты еще не знаешь, будешь ли дальше работать, это не очень хорошо. Поэтому пришлось рассматривать другие варианты.

Как быстро согласились на предложение немецкой сборной?

Вообще за это время мне звонили с 4 команд, спрашивали за мой контракт, предлагали сотрудничество. Но когда позвонили немцы, надо было быстро решить, потому что конкуренция среди тренеров достаточно большая. Я дома переговорил с женой и принял решение, что соглашусь на предложение. У немцев всегда была достаточно закрытая система подготовки, поэтому сейчас они пригласили иностранных тренеров, чтобы попробовать применить новый опыт. В женской команде будет работать норвежец Ройзеланд, а я буду задействован в мужской сборной. У нас не будет должности старшего тренера, с мужчинами я буду работать совместно с Марком Кирхнером. Будет две группы – одна базируются в Оберхофе, а вторая в Рупольдинге, за которую я буду отвечать. А на выездных сборах будем работать с командой совместно.

Урош Велепец и Марк Кирхнер/ Фото - DSV Biathlon

То есть с украинской Федерацией и Министерством за это время не было никаких контактов?

Нет, мы были на контакте, но это касалось вопросов детей, которые сейчас находятся в Словении. А про дальнейшее сотрудничество никто не говорил, поэтому нужно было смотреть другие варианты.

Как вообще оцените предыдущий год работы в украинской сборной?

Это был очень-очень тяжелый год, потому что основную ставку мы сделали на Олимпиаду, поэтому не показывали высоких результатов в начале сезона. Понимали, что результат нужен будет в Пекине. Но на пути случилось слишком много преград. Сначала не дали Настю Меркушину включить в состав команды, потом уже на самой Олимпиаде заболели Билосюк и Блашко, проблемы со здоровьем случились у Вали Семеренко. Приходилось выкручиваться, как можем. Тем не менее, Юля показала отличный результат, стала шестой по набранным очкам за Олимпиаду, Ира показала, как может бороться за высокие места. Жаль, что немного не хватило времени после перенесенного заболевания. Настя в эстафете и в спринте показала достойный результат. Скажу так, что на тот момент мы показали максимум. Жалко, что не поехали на послеолимпийские этапы, потому что Юля находилась в суперформе, Настя и Ира набирали. Мы могли еще показать хороший результат на последних этапах. Но идиот путин в один момент превратил в сплошной ужас не только жизнь спортсменов, но и всех людей в Украине.

И все же, есть определенное сожаление, что приходиться уходить с команды?

Конечно, мне жаль, потому что мы могли еще добиться с этой командой высоких результат. В прошлом сезоне помешали болезни, и Катя, и Настя, и Ира впадали из колеи на долгое время. Четко по плану получилось только у Юли, поэтому на Олимпиаде она смогла показать высокий результат, чуть-чуть не хватило до медали. Жалко мне еще потому, что мы собирались выстроить систему, уже договорились с тренерами, как это все будет выглядеть. Но, к сожалению, нынешние обстоятельства не позволяют это внедрить в жизнь.

Удалось ли уже поговорить с девушками, объявить им о своем уходе?

Дело в том, что мне до самого подписания контракта с немецкой сборной нельзя было говорить, раскрывать детали, поэтому с девушками еще не успел пообщаться. Планирую, поговорить с ними, поблагодарить за совместную работу.

Что вообще думаете касательно того, что сейчас происходит в украинском биатлоне?

Считаю, что на эмоциях нельзя принимать такие решения. Это неправильно. То, как сейчас поступили с Брынзаком, по крайней мере, некрасиво.

А вы сами с ним общались по поводу всей ситуации?

Мы с ним общались с самого начала войны, потому что он помогал эвакуировать детей в Словению. Поэтому мы больше говорили не про биатлон, а про помощь, которая нужна была на тот момент. Те спортсмены, которые сейчас в Поклюке, им организовали все условия, они всем довольны.

Урош, одним из главных вопросов остается, будете ли вы продолжать работать с Юлей Джимой, как это было в предыдущие годы, когда Юля была на самоподготовке?

Я только вчера подписал контракт с немецкой командой, поэтому с Юлей мы этот вопрос пока что не обсуждали. Ей нужно решить, будет она ли дальше продолжать тренироваться и выступать, а уже потом будем смотреть. Может смогу ей помогать с программой подготовки, но сначала нужно увидеть, какие в Украине будут условия, кто будет тренером команды.

Отметим, что одним из наиболее вероятных кандидатов на пост тренера женской сборной называют, личного наставника, в последний год работающего на должности ассистента Велепца. Состав команды и тренерского штаба должен быть сформирован ближайшим временем на тренерском совете.

Максим Чеберяка, XSPORT.ua