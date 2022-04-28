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Урош Велепец: «Могли показать хороший результат на Кубке мира, но идиот путин превратил жизнь украинцев в сплошной ужас»

Бывший тренер женской сборной Украины подвел итоги последних выступлений команды
Биатлон
20:40
Урош Велепец: «Могли показать хороший результат на Кубке мира, но идиот путин превратил жизнь украинцев в сплошной ужас»
Фото: XSPORT

Экс-старший тренер женской сборной Украины Урош Велепец в интервью XSPORT рассказал, что осталась некая недосказанность из-за того, что была возможность закончить сезон на хорошей ноте, но всему пришел конец из-за полномасштабного вторжения россии.

Как вообще оцените предыдущий год работы в украинской сборной?

Это был очень-очень тяжелый год, потому что основную ставку мы сделали на Олимпиаду, поэтому не показывали высоких результатов в начале сезона. Понимали, что результат нужен будет в Пекине. Но на пути случилось слишком много преград. Сначала не дали Настю Меркушину включить в состав команды, потом уже на самой Олимпиаде заболели Билосюк и Блашко, проблемы со здоровьем случились у Вали Семеренко. Приходилось выкручиваться, как можем.

Тем не менее, Юля показала отличный результат, стала шестой по набранным очкам за Олимпиаду, Ира показала, как может бороться за высокие места. Жаль, что немного не хватило времени после перенесенного заболевания. Настя в эстафете и в спринте показала достойный результат.

Скажу так, что на тот момент мы показали максимум. Жалко, что не поехали на послеолимпийские этапы, потому что Юля находилась в суперформе, Настя и Ира набирали. Мы могли еще показать хороший результат на последних этапах. Но идиот путин в один момент превратил в сплошной ужас не только жизнь спортсменов, но и всех людей в Украине.

Напомним, что словенец будет работать в сборной Германии.

Источник: xsport.ua Олег Шумейко-младший
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Урош Велепец война Сборная Украины по биатлону

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