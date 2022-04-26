Урош Велепец покинул пост старшего тренера женской сборной Украины

Словенский специалист продолжит роботу в немецкой команде

Велепец дважды руководил сборной Украины на Олимпийских играх/ Фото - НОК Украины

Во вторник, 26 апреля, стало известно, что словенский наставник женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец, больше не будет работать с командой.

Велепец подписал новый контракт о сотрудничестве с мужской сборной Германии, рассчитанный на следующий 4-летний олимпийский цикл. Об этом немецкая Федерация биатлона заявила на своей страничке в Instagram, выложив соответствующее фото:

«Начинаем новую главу! Урош Велепец и Свере Олсбю Ройзеланд присоединятся к мужской и женской команде соответственно, в качестве тренеров. Они будут работать с Марком Кирхнером и Кристианом Мерингером в новом олимпийском цикле. За успешное сотрудничество!», - отметили в публикации.

Урош Велепец вместе с Марком Кирхнером будет работать в мужской сборной Германии/ Фото - DSV_Biathlon

Отметим, информацию об уходе Велепца с поста старшего тренера сборной Украины XSPORT.ua подтвердил гостренер сборной Украины Евгений Колупаев. По нашей информации, именно Министерство было инициаторов не продолжать дальнейшее сотрудничество.

В то же время старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра продолжит свою деятельность. Решение о том, кто возглавит женскую сборную Украины, будет принято ближайшим временем на тренерском совете. Отмечается, что почти наверняка это будет кто-то из украинских специалистов.

Напомним, Урош Влепец дважды возглавлял женскую сборную Украины – в 2015-2018 годах, а также в предыдущем сезоне 2021-2022. Помимо прочего, Велепец также является личным наставником лидера сборной Украины Юлии Джимы. С кем теперь спортсменка будет готовиться к новому сезону пока что неизвестно.

Максим Чеберяка, XSPORT.ua