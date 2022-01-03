В Австрии отменен этап юниорского Кубка мира

Все из-за локдауна в стране

Фото: www.biathlon-hochfilzen.at

В Хохфильцене, Австрия, отменен этап юниорского Кубка мира, который должен был пройти с 10 по 15 января. Такое решение было принято Федерацией лыжного спорта Австрии и местным организационным комитетом.

Ранее из-за жесткого локдуна в стране этап взрослого Кубка мира в Хохфильцене состоялся без болельщиков.

Напомним, на XSPORT.ua вышло интервью Анастасии Меркушиной, в котором она рассказала о сложном начале сезона из-за проблем со здоровьем.