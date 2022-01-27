В Олимпийскую деревню накануне Пекина-2022 прибыли первые украинские спортсмены

Биатлонисты поселились в Чжанцзякоу

Фото: olympics.com

Первые украинские спортсмены прибыли в Китай, где 4 февраля начнется Олимпиада-2022.

Биатлонисты поселились в Олимпийской деревне Чжанцзякоу, которая находится в 200-х километрах от Пекина. Биатлонные сборные будут жить вместе с представителями фристайла, лыжных гонок, прыжков на лыжах с трамплином и лыжного двоеборья.

Дмитрий Пидручный / Фото: Instagram Пидручного

Напомним, что главный тренер мужской сборной сдал один положительный и два негативных теста на коронавирус и находится отдельно от команды.