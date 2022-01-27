Санитра сдал второй негативный тест на COVID-19, но его все равно не допускают к команде
В Олимпийскую деревню накануне Пекина-2022 прибыли первые украинские спортсмены
Биатлонисты поселились в Чжанцзякоу
27 января 22:04
Фото: olympics.com
Первые украинские спортсмены прибыли в Китай, где 4 февраля начнется Олимпиада-2022.
Биатлонисты поселились в Олимпийской деревне Чжанцзякоу, которая находится в 200-х километрах от Пекина. Биатлонные сборные будут жить вместе с представителями фристайла, лыжных гонок, прыжков на лыжах с трамплином и лыжного двоеборья.
Урош Велепец:— Biathlon.com.ua (@biathloncomua) January 27, 2022
"Дорога до Пекіну 2022! Слава Україні!" pic.twitter.com/zJIABl1CpG
Напомним, что главный тренер мужской сборной сдал один положительный и два негативных теста на коронавирус и находится отдельно от команды.