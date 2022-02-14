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В Пекине из-за сильного мороза перенесено время мужской эстафеты
Ранее руководство сборной Украины существенно изменила расстановку команды на гонку
14 февраля 17:32
Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua
15 февраля в Пекине ожидается сильный мороз, из-за которого мужскую биатлонную эстафету проведут раньше на 2,5 часа.
Изначально планировалось провести гонку в 11:00 по Киеву, а теперь она стартует в 8:30.
Напомним, ранее сборная Украины огласила состав на мужскую олимпийскую эстафету.
Расстановка мужчин оказалась кардинально изменена и свое решение ранее прокомментировал тренер команды Юрай Санитра.
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