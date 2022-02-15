«Кто пичкал ребенка этим говном?». Губерниев считает, что WADA пытается по-хамски выбить Россию с Олимпиады
В России обвинили транслятора эстафеты на ОИ-2022 в русофобии
Режиссер показывал борьбу за 2-3 место, а не лидирующих по ходу гонки россиян
10:59
Дмитрий Губерниев
Российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев обвинил в русофобии режиссеров мужской эстафеты по биатлону на Олимпийских играх в Пекине.
«Абсолютно непрофессиональная, грязная, русофобская, с моей точки зрения, работа олимпийского режиссера, который показывает Игры. Это просто чудовищно, что мы не видели лидеров. Нужно разбираться, что происходит».
Отметим, что когда команда ОКР лидировала в эстафете с большим отрывок, трансляторы показывали борьбу догоняющих.
Напомним, что после того, как россияне провалили последний этап, победителем мужской эстафеты стала Норвегия.