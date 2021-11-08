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В сборной Украины вспышка COVID-19, команда находится на самоизоляции
Спортсмены с негативными тестами тренируются отдельно от атлетов других сборных
14:27
Фото: biathlon.com.ua
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что мужская сборная находится в Норвегии на самоизоляции из-за коронавируса.
Спортсмены и тренеры по приезду в Бейтостолен контактировали с носителем COVID-19. У одного из атлетов тест дал позитивный результат. Те, у кого тесты оказались негативными, тренуриются в утреннее и вечернее время, чтобы не пересекаться с представителя других национальных команд. Отмечается, что никаких симптомов заболевания у биатлонистов нет.
Ожидается, что команда вернется к привычному графику подготовки через неделю.
Напомним, что первый этап Кубка мира пройдет с 26 по 28 ноября в Эстерсунде, Швеция.
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