В сборной Украины вспышка COVID-19, команда находится на самоизоляции

Спортсмены с негативными тестами тренируются отдельно от атлетов других сборных

Фото: biathlon.com.ua

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что мужская сборная находится в Норвегии на самоизоляции из-за коронавируса.



Спортсмены и тренеры по приезду в Бейтостолен контактировали с носителем COVID-19. У одного из атлетов тест дал позитивный результат. Те, у кого тесты оказались негативными, тренуриются в утреннее и вечернее время, чтобы не пересекаться с представителя других национальных команд. Отмечается, что никаких симптомов заболевания у биатлонистов нет.

Ожидается, что команда вернется к привычному графику подготовки через неделю.

Напомним, что первый этап Кубка мира пройдет с 26 по 28 ноября в Эстерсунде, Швеция.