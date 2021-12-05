В составе сборной Украины снова проблемы с коронавирусом

Один из членов украинской делегации сдал положительный тест

Фото: IMC

Один из членов украинской делегации, которая сейчас находится в Эстерсунде, сдал положительный тест на коронавирус.

Источник не стал раскрывать имя человека, однако известно, что речь не идет о спортсмене. Шведские власти уже поместили заболевшего на карантин.

Напомним, во время предсезонных сборов в мужской сборной Украины случилась вспышка COVID-19, из-за чего подготовка к олимпийскому году получилась смазанной.