Прима: «На последний круг меня не хватало, но тактику никто не отменял»
В составе сборной Украины снова проблемы с коронавирусом
Один из членов украинской делегации сдал положительный тест
Фото: IMC
Один из членов украинской делегации, которая сейчас находится в Эстерсунде, сдал положительный тест на коронавирус.
Источник не стал раскрывать имя человека, однако известно, что речь не идет о спортсмене. Шведские власти уже поместили заболевшего на карантин.
Напомним, во время предсезонных сборов в мужской сборной Украины случилась вспышка COVID-19, из-за чего подготовка к олимпийскому году получилась смазанной.
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