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В женской сборной Украины обнаружен случай заражения коронавирусом
12 января в Рупольдинге команда побежит спринтерскую гонку
Женская сборная Украины по биатлону / Фото - FacebookВ женской украинской команде перед стартом шестого этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия) обнаружен случай заражения COVID-19.
Положительный тест на коронавирус сдал сдал старший тренер женской сборной Украины Александр Кравченко. Он изолирован от остальных членов команды.
На карантин также попали тренеры мужской сборной Игорь Ященко и Алексей Кравченко, которые вступали в контак с наставником.
Напомним, положительные тесты также были выявлены в сборных Германии и Норвегии.
Женский спринт в Рупольдинге стартует в 12 января, в 15.30 по киевскому времени. Состав украинской команды.
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