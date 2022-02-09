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Валентина Семеренко: «Даю шанс проявить себя молодым. Все так этого хотели»

Биатлонистка досрочно завершила выступления на Олимпийских играх-2022 в Пекине
Olympics Пекин-2022
11:35
Валентина Семеренко: «Даю шанс проявить себя молодым. Все так этого хотели»
Фото: Getty Images

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко рассказала о причинах, из-за которых она досрочно завершила свои выступления на Зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине:

«Напишу коротко. Все знают, что спорт – это здоровье. Здоровый образ жизни, правильное и сбалансированное питание, нормальный сон. Все это способствует укреплению организма. Но этого недостаточно, чтобы по-настоящему достичь гармонии в спорте.

Биатлон – не просто моя жизнь, моя душа. Ведь это чрезвычайный прилив энергии, наполняющей каждую клетку организма, заставляет по-другому смотреть на привычные вещи, радоваться каждому новому дню. Тот, кто не занимается спортом, никогда не поймет радость и приятную тяжесть в мышцах, которая возникает после тренировки. А желание ежедневных тренировок может сравниться разве что с жаждой.

Я делала и делаю все возможное и невозможное, чтобы получать удовольствие от любимой работы. Но мой организм дал сбой, что заставило меня покинуть Олимпийские игры. Я долго думала и даю шанс молодым проявить себя на старте. Все так этого хотели.

Счастливы те, кто посвятил себя спорту и несет гордое звание «спортсмена» сквозь всю жизнь. Спорт – основа жизни, ведь так говорят: «Движение – это жизнь!». Всем выражаю благодарность за поддержку, будьте здоровы».

В дальнейших стартах Семеренко заменит Анастасия Меркушина.

Напомним, Семеренко неудачно выступила в смешанной эстафете, а затем едва не потеряла сознание во время индивидуальной гонки.

Источник: facebook Сергей Остапенко
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