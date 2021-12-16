Валентина Семеренко финишировала в шаге от подиума на этапе Кубка IBU

Остальные украинские биатлонистки даже не попали в топ-30

Фото: biathlon.com.ua

В Обертиллиахе, Австрия, проходит этап Кубка IBU.

В индивидуальной гонке Валентина Семеренко допустила 1 промаха и заняла четвертое место. Выиграла гонку представительница Швеции Элизабет Хогберг, вторая – немка Франциска Хильдебранд, третья – Марте Кракстад Йохансен, которая ни разу не ошиблась на огневых рубежах и за счет этого потеснила Валю Семеренко.

Кубок IBU. Обертиллиахе. Индивидуальная гонка. Женщины:

1. Элизабет Хогберг (0+0+0+0) 43:44,4

2. Франциска Хильдебранд (0+1+0+0) +5,7

3. Марте Кракстад Йохансен (0+0+0+0) +35,7

4. Валя Семеренко (0+0+0+1) +44,1

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39. Вита Семеренко (0+0+2+2) +4:58,0

50. Анна Кривонос (0+2+0+2) +5:54,4

52. Екатерина Бех (4+0+0+2) +6:01,4

54. Надежда Белкина (1+0+0+2) +6:31,4

Полные результаты гонки здесь.

Напомним, в этом году сестры Семеренко не будут выступать на этапах Кубка мира.