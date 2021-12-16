Валентина Семеренко финишировала в шаге от подиума на этапе Кубка IBU
В Обертиллиахе, Австрия, проходит этап Кубка IBU.
В индивидуальной гонке Валентина Семеренко допустила 1 промаха и заняла четвертое место. Выиграла гонку представительница Швеции Элизабет Хогберг, вторая – немка Франциска Хильдебранд, третья – Марте Кракстад Йохансен, которая ни разу не ошиблась на огневых рубежах и за счет этого потеснила Валю Семеренко.
Кубок IBU. Обертиллиахе. Индивидуальная гонка. Женщины:
1. Элизабет Хогберг (0+0+0+0) 43:44,4
2. Франциска Хильдебранд (0+1+0+0) +5,7
3. Марте Кракстад Йохансен (0+0+0+0) +35,7
4. Валя Семеренко (0+0+0+1) +44,1
...
39. Вита Семеренко (0+0+2+2) +4:58,0
50. Анна Кривонос (0+2+0+2) +5:54,4
52. Екатерина Бех (4+0+0+2) +6:01,4
54. Надежда Белкина (1+0+0+2) +6:31,4
Полные результаты гонки здесь.
Напомним, в этом году сестры Семеренко не будут выступать на этапах Кубка мира.