Велепец: «Мне все звонят: это катастрофа. Наверное, хотят уже мою отставку»
Валентина Семеренко вернется в сборную Украины накануне этапа Кубка мира в Оберхофе
Также Велепец вызовет в Поклюку Бех
Валентина Семеренко / Фото: Андрей Иванов
Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец рассказал, какие изменения произойдут в составе команды перед этапом Кубка мира в Оберхофе:
В Поклюку приедут Валентина Семеренко и Екатерина Бех, которые неплохо выступили на Кубке IBU. Будем собираться, думать насчет Оберхофа, кто будет стартовать. Скорее всего, Ирина Петренко и Анастасия Меркушина пропустят этот этап. Потом – Рупольдинг, там уже немного легче трасса, можна будет туда их поставить.
Велепец не понимает, почему результаты женской сборной поддаются такой жесткой критике.