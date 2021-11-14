Валя Семеренко стала лучшей из украинок в женском масс-старте в Шушене
На предсезонном турнире в норвежском Шушене прошел женский масс-старт, в котором финишировали девять представительниц Украины.
Шушен. Спринт. Женщины
1. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (0+0+0+0) 34:18,9
2. Хлое Шевалье (0+1+0+0) +19,4
3. Каролин Эрдаль (0+0+0+0) +26,1
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12. Валентина Семеренко (0+0+0+1) +1:25,2
14. Анастасия Меркушина (0+0+0+1) +1:38,1
17. Вита Семеренко (0+0+1+0) +1:54,6
23. Дарья Блашко (0+0+0+0) +2:42,4
26. Ольга Абрамова (0+1+0+0) +2:53,1
27. Екатерина Бех (1+0+1+1) +2:54,2
34. Елена Билосюк (2+0+0+0) +3:22,2
39. Юлия Джима (1+2+1+2) +3:49,9
52. Надежда Белкина (2+0+2+0) +4:45,6
DNS Ирина Петренко
Как сообщалось, Джима и Меркушина попали в топ-10 по итогам спринтерской гонки в Шушене.
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