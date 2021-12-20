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Тема дня«Забыли» про Денискина и обещании договариваться с клубами. ФХУ и IIHF очень по-разному рассказали о визите Тардифа в Украину
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Велепец: «Билосюк хотела отказаться бежать масс-старт, но мы договорились, что она пробежит, как тренировку»

Урош отметил, что после отдыха Елена снова начнет хорошо выступать

Биатлон Кубок мира по биатлону
15:55
Велепец: «Билосюк хотела отказаться бежать масс-старт, но мы договорились, что она пробежит, как тренировку»
Елена Билосюк / Фото: biathlon.com.ua

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец рассказал о состоянии Елены Билосюк после масс-старта на єтапе Кубка мира в Анси.

«У Елены, конечно, уже усталость. Она пробежала почти все гонки, кроме первой индивидуальной. Она собрала гораздо больше очков, чем было в прошлом году. И в прошлом все были спокойны перед чемпионатом мира, а сейчас уже какая-то тревога. Она хорошо отдохнет и будет дальше готовиться. Здесь нет ничего ужасного.

Сегодня даже не бежала Анаис Бескон, которая того же возраста, потому что не чувствовала себя хорошо. Елена тоже хотела отказаться, но мы договорились, что она пробежит, как тренировку, постреляет. Это честь – выступать перед 30 тысячами человек в такой красивый день. Потому она и стартовала».

Напомним, Билосюк в масс-старте в Анси финишировала тридцатой.

 

Источник: Суспільне Карен Агабекян
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Елена Билосюк Урош Велепец сборная Украины (биатлон)

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