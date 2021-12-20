Велепец: «Билосюк хотела отказаться бежать масс-старт, но мы договорились, что она пробежит, как тренировку»

Елена Билосюк / Фото: biathlon.com.ua

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец рассказал о состоянии Елены Билосюк после масс-старта на єтапе Кубка мира в Анси.



Сегодня даже не бежала Анаис Бескон, которая того же возраста, потому что не чувствовала себя хорошо. Елена тоже хотела отказаться, но мы договорились, что она пробежит, как тренировку, постреляет. Это честь – выступать перед 30 тысячами человек в такой красивый день. Потому она и стартовала».