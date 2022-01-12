Велепец о составе на Пекин-2022: «Нужны девушки, которые быстро бегут, и на данный момент это только Юля Джима»
Велепец: «Билосюк пропустит спринт в Рупольдинге и продолжит готовиться к Олимпиаде»
Наставник женской сборной Украины – о составе команды на этап Кубка мира в Рупольдинге
Урош Велепец / Фото - FacebookГлавный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец поделился мыслями относительно выбора состава на шестой этап Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
«Не все стартуют, поскольку приехали шесть спортсменок, а наша квота – пять. Решили, что Елена Билосюк пропустит спринт и продолжит готовиться к Олимпиаде. На других девушек нам нужно посмотреть, поскольку мы не закрыли вопрос, кто едет на Олимпиаду».
«У Анастасии Меркушиной только один старт в этом сезоне, у Ирины Петренко – два, причем они обе бежали их, находясь больными. Надо посмотреть. Вероятно, мы еще в Антгольце будем думать над тем, кого брать на Олимпиаду, исходя из их состояния».
В спринте в Рупольдинге украинскую команду представят Валентина Семеренко, Юлия Джима, Дарья Блашко, Ирина Петренко и Анастасия Меркушина.
Накануне главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра рассказал, в каком составе выступит команда на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Комментарии 0