Велепец: «Пока не могу назвать окончательный состав на Олимпийские игры»
Велепец: «Билосюк, скорее всего, не будет бежать индивидуалку в Пекине-2022»
Наставник женской сборной Украины – о составе команды на Олимпийские игры
14:53
Урош Велепец / Фото - XSPORTГлавный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец перед стартом 7-го этапа Кубка мира сообщил, когда будет известен окончательный состав команды на Олимпийские игры в Пекине.
Самый волнующий сейчас болельщиков вопрос – каково состояние Лены Билосюк? Будет ли она стартовать в Антхольце?
«У Лены в Рупольдинге было пару дней плохое самочувствие, и мы не стали заявлять ее в гонки. Но сейчас она в строю, и в Антхольце побежит эстафету».
Ну раз уже зашел разговор о гонках в Антхольце, Вы уже решили – кто будет стартовать в индивидуалке, кто – в эстафете, а кто пробежит обе дистанции?
«Сначала мы посмотрим на состояние девушек в индивидуалке. Трасса здесь не очень сложная, и, наверное, чуть легче будет бежаться тем, кто лучше адаптируется к высоте. Там будут стартовать Юля (Джима), Настя (Меркушина) и Даша (Блашко). Валя (Семеренко) уже много побегала в этом сезоне, потому здесь выйдет только на эстафету. Юля будет бежать, потому что готова хорошо, это – ее дистанция, и она сейчас вполне готова пробежать два старта без проблем. Кроме того, гонка стрелковая, и для Юли это будет еще один тест по стрельбе. Сейчас на тренировках получается все лучше и лучше, но надо шлифовать это в соревнованиях».
«Что касается Насти, то у нее пока только два личных старта в сезоне, и ей надо стартовать. Мы верим, что после болезни она будет добавлять в скорости. Ну а по Даше – нам надо проверить ее в индивидуальной гонке, потому что в Пекине на 90% Лена не будет бежать индивидуалку, и нам надо выбрать спортсменку на эту позицию. И надо посмотреть, насколько готова Даша».
Урош, Вы сказали, что Юля готова пробежать две гонки. Но она, скорее всего, отберется в масс-старт. Это значит, что пропустит эстафету?
«Мы пока на сто процентов не сформировали состав эстафеты. Точно там будут Ира (Петренко) на первом этапе и Лена на последнем. У Иры был один хороший этап в эстафете и плохой в Рупольдинге. Но надо понимать, что она только две недели тренируется, перед тем пропустив три недели из-за болезни. По Лене вопросов никаких: мы очень тяжело представляем себе без нее эстафету на Олимпиаде. И еще дадим возможность стартовать Вале, которая точно не завалит этап, но нам ее еще раз надо проверить, чтобы понимать, насколько на нее можно рассчитывать в Пекине. А с четвертой участницей посмотрим – кто и как будет себя чувствовать после индивидуальной гонки».
Если говорить об отборе на Олимпиаду, когда мы узнаем окончательный состав?
«Думаю, лучшим вариантом будет – посмотреть на всех девушек в индивидуалке и эстафете и потом все подробно обсудить на тренерском совете. Безусловно, у меня уже есть видение олимпийского состава, но я хочу услышать мнение и других тренеров. При этом я готов слышать аргументы. Но каким бы ни был окончательный выбор, я, как главный тренер, буду нести за него ответственность. Как и всегда».
Этап Кубка мира в Антхольце пройдет с 20 по 23 января. Помимо индивидуальной гонки, состоятся гонки в дисциплинах масс-старт и эстафета.
Ранее стали известны имена биатлонистов, которые представят сборную Украины на Олимпийских играх-2022 в Пекине.
Комментарии 0