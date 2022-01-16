Велепец: «Для Джимы сейчас главное – стабилизировать стрельбу»
Главный тренер сборной Украины Урош Велепец в эфире «UA:Перший» поделился мнением перед последним стартом на этапе Кубка мира в Рупольдинге – гонкой преследования:
Решили дать Семеренко отдохнуть, она и так уже много стартов провела. Она уже на Олимпиаду отобралась, так еще и в Антхольце будет горный этап, так что восстановление не помешает.
Петренко не лучший образом чувствовала себя во время эстафеты. Она сразу после гонки это сообщила. В спринте отставание 1:50, в принципе нормально. Учитывая, что подготовка была неполноценная – 3 недели позанималась, 2 недели болела, потом 2 недели позанималась. Так что для Ирины это интенсивная тренировка.
Особо за результатом на персьюте не следим. Для Джимы сейчас главное – стабилизировать стрельбу. Посмотреть, сколько нужно паузы перед первым выстрелом, как стрелять. Это ее основная задача перед Олимпийскими играми-2022.
Велепец заявил, что в Антхольце будет другой состав на эстафету.