Велепец: «Для Джимы сейчас главное – стабилизировать стрельбу»

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Главный тренер сборной Украины Урош Велепец в эфире «UA:Перший» поделился мнением перед последним стартом на этапе Кубка мира в Рупольдинге – гонкой преследования:



Петренко не лучший образом чувствовала себя во время эстафеты. Она сразу после гонки это сообщила. В спринте отставание 1:50, в принципе нормально. Учитывая, что подготовка была неполноценная – 3 недели позанималась, 2 недели болела, потом 2 недели позанималась. Так что для Ирины это интенсивная тренировка.

Особо за результатом на персьюте не следим. Для Джимы сейчас главное – стабилизировать стрельбу. Посмотреть, сколько нужно паузы перед первым выстрелом, как стрелять. Это ее основная задача перед Олимпийскими играми-2022.