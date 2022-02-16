Велепец: «Джима будет сегодня плакать. Одно дело, когда ты заспорил себе результат, а когда эстафету…»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 12
Сейчас 3
Сегодня 14
Завтра 8
Развернуть Свернуть
Футбол (3 события из 11) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Спортинг - Манчестер Сити 0:5 Окончен
22:00 ПСЖ - Реал 1:0 Окончен
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:15 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Окончен
Хоккей (3 события из 6) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Альтаир - Краматорск 1:7 Окончен
18:00 Донбасс - Мариуполь 5:3 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
04:00 Виннипег Джетс - Чикаго Блэкхокс 1:3 Окончен
Баскетбол (5 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Вашингтон Уизардз - Детройт Пистонс 103:94 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Сан-Антонио Сперс 120:109 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Торонто Рэпторс 120:90 Окончен
04:00 Юта Джаз - Хьюстон Рокетс 135:101 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Голден Стэйт Уорриорз 119:104 Окончен
Теннис (1 событие из 58) показать все
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
10:30 Ирина-Камелия Бегу - Даяна Ястремская 1:2 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Атлетико - Леванте 0:0 1-й тайм
Баскетбол (2 события из 2) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Харьковские Соколы - Прометей 93:68 4-я четверть
19:00 БК Тернополь - БК Запорожье 68:54 4-я четверть
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Ред Булл Зальцбург - Бавария -:- Запланирован
22:00 Интер - Ливерпуль -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Атлетико - Леванте 0:0 1-й тайм
Хоккей (5 событий из 9) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Тампа-Бэй Лайтнинг 3:6 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Филадельфия Флайерс 5:4 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Вашингтон Кэпиталз 1:4 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Даллас Старз 1:4 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Эдмонтон Ойлерс 2:5 Окончен
Баскетбол (6 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Майами Хит - Даллас Маверикс 99:107 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Мемфис Гриззлис 109:121 Окончен
05:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Клипперс 103:96 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Харьковские Соколы - Прометей 93:68 4-я четверть
19:00 Харьковские Соколы - Химик -:- Отменен
19:00 БК Тернополь - БК Запорожье 68:54 4-я четверть
Футбол (4 события из 8) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Барселона - Наполи -:- Запланирован
19:45 Боруссия Дортмунд - Глазго Рейнджерс -:- Запланирован
19:45 Шериф - Брага -:- Запланирован
22:00 Аталанта - Олимпиакос -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Альтаир - Донбасс -:- Запланирован
Баскетбол (3 события из 3) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Кривбасс - Черкасские Мавпы -:- Запланирован
19:00 Днепр - БК Одесса -:- Запланирован
19:00 Николаев - Будивельник -:- Запланирован
Сейчас в эфире
19:00
live
Телемарафон национального единства. Прямая трансляция
19:30
Смешанные единоборства. Чемпионат Украины. Днепр

Велепец: «Джима будет сегодня плакать. Одно дело, когда ты заспорил себе результат, а когда эстафету…»

Главный тренер сборной Украины признался, что седьмое место – отличный результат
Olympics Пекин-2022
13:41
Велепец: «Джима будет сегодня плакать. Одно дело, когда ты заспорил себе результат, а когда эстафету…»
Фото: Андрей Иванов

Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец прокомментировал седьмое место в эстафете Зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине-2022:

«Надо похвалить и Иру, и Настю. Они сделали отличные этапы, немного ногами проигрывали, но на стрельбище – без проблем. За Елену было видно, как тяжело она бежит, мы рады, что она закончила, а в конце смогла еще и сделать чешку.

Седьмое место – лучше, чем мы думали перед стартом. Надо честно сказать. Такая непонятная ситуация.

Эстафета это так: надо всем четырем сделать все супер, тогда можешь бороться. Сегодня мы сделали три этапа супер, Юля – нет, результат – седьмое место.

Джима будет сегодня плакать, это понятно. Разочаруется. Наверное, и правильно. Одно дело, когда ты заспорил себе результат, а когда эстафету – более болезненно».


Напомним, Юлия Джима не справилась со стрельбой на втором этапе, после чего Украина откатилась за пределы топ-10, однако на третьем и четвертом этапе Анастасия Меркушина и Елена Билосюк принесли Украине седьмое место.

Источник: suspilne.media Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Урош Велепец Ирина Петренко Анастасия Меркушина Елена Билосюк Юлия Джима

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Билосюк: «Когда делаю какие-либо два более быстрых шага, снова идет головокружение»
Билосюк: «Когда делаю какие-либо два более быстрых шага, снова идет головокружение»
Olympics Пекин-2022
12:49
Меркушина: «Билосюк для меня – герой»
Меркушина: «Билосюк для меня – герой»
Olympics Пекин-2022
12:35
1
Петренко: «Отставание в 20 секунд – это очень приличный результат, как для меня»
Петренко: «Отставание в 20 секунд – это очень приличный результат, как для меня»
Olympics Пекин-2022
12:15
1
Меркушина после эстафеты: «Это самое лучшее, что я делала в своей жизни»
Меркушина после эстафеты: «Это самое лучшее, что я делала в своей жизни»
Olympics Пекин-2022
11:43
Пекин-2022. Сборная Украины из-за одного провального этапа не сумела побороться за медаль в эстафете
Пекин-2022. Сборная Украины из-за одного провального этапа не сумела побороться за медаль в эстафете
Olympics Пекин-2022
11:09
2
Пекин-2022. Джима провалила стрельбу – Украина отправилась на штрафной круг в эстафете
Пекин-2022. Джима провалила стрельбу – Украина отправилась на штрафной круг в эстафете
Olympics Пекин-2022
10:17
1

Новости: Биатлон

Тренер Абраменко: «Саня все эти дни был сильно заряжен»
Тренер Абраменко: «Саня все эти дни был сильно заряжен»
Пекин-2022
14:57
Перед квалификацией ОИ-2022 Абраменко травмировал руку, но все равно завоевал серебро
Перед квалификацией ОИ-2022 Абраменко травмировал руку, но все равно завоевал серебро
Пекин-2022
14:44
Велепец: «Джима будет сегодня плакать. Одно дело, когда ты заспорил себе результат, а когда эстафету…»
Велепец: «Джима будет сегодня плакать. Одно дело, когда ты заспорил себе результат, а когда эстафету…»
Пекин-2022
13:41
Билосюк: «Когда делаю какие-либо два более быстрых шага, снова идет головокружение»
Билосюк: «Когда делаю какие-либо два более быстрых шага, снова идет головокружение»
Пекин-2022
12:49
Меркушина: «Билосюк для меня – герой»
Меркушина: «Билосюк для меня – герой»
Пекин-2022
12:35
Петренко: «Отставание в 20 секунд – это очень приличный результат, как для меня»
Петренко: «Отставание в 20 секунд – это очень приличный результат, как для меня»
Пекин-2022
12:15
Меркушина после эстафеты: «Это самое лучшее, что я делала в своей жизни»
Меркушина после эстафеты: «Это самое лучшее, что я делала в своей жизни»
Пекин-2022
11:43
Пекин-2022. Сборная Украины из-за одного провального этапа не сумела побороться за медаль в эстафете
Пекин-2022. Сборная Украины из-за одного провального этапа не сумела побороться за медаль в эстафете
Пекин-2022
11:09
Пекин-2022. Джима провалила стрельбу – Украина отправилась на штрафной круг в эстафете
Пекин-2022. Джима провалила стрельбу – Украина отправилась на штрафной круг в эстафете
Пекин-2022
10:17
Все новости

Популярные новости

Пекин-2022. Сноубордистка из Андорры разбилась во время выступления
Пекин-2022. Сноубордистка из Андорры разбилась во время выступления
Olympics Пекин-2022
09 февраля 08:00
81
Пекин-2022. Украинец, который ехал за золотом, занял последнее место в своем четвертьфинале
Пекин-2022. Украинец, который ехал за золотом, занял последнее место в своем четвертьфинале
Olympics Пекин-2022
11 февраля 14:22
8
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Olympics Пекин-2022
13 февраля 22:12
36
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
Olympics Пекин-2022
15 февраля 07:36
20
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
08:50
13
В МОК рассказали, как оправдали попадание допинга в организм россиянки, – вина дедушки Валиевой
В МОК рассказали, как оправдали попадание допинга в организм россиянки, – вина дедушки Валиевой
Olympics Пекин-2022
15 февраля 10:28
25
Все новости