Велепец: «Джима будет сегодня плакать. Одно дело, когда ты заспорил себе результат, а когда эстафету…»

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Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец прокомментировал седьмое место в эстафете Зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине-2022:

Седьмое место – лучше, чем мы думали перед стартом. Надо честно сказать. Такая непонятная ситуация.

Эстафета это так: надо всем четырем сделать все супер, тогда можешь бороться. Сегодня мы сделали три этапа супер, Юля – нет, результат – седьмое место.

Джима будет сегодня плакать, это понятно. Разочаруется. Наверное, и правильно. Одно дело, когда ты заспорил себе результат, а когда эстафету – более болезненно».