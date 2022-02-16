Велепец: «Джима будет сегодня плакать. Одно дело, когда ты заспорил себе результат, а когда эстафету…»
Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец прокомментировал седьмое место в эстафете Зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине-2022:
«Надо похвалить и Иру, и Настю. Они сделали отличные этапы, немного ногами проигрывали, но на стрельбище – без проблем. За Елену было видно, как тяжело она бежит, мы рады, что она закончила, а в конце смогла еще и сделать чешку.
Седьмое место – лучше, чем мы думали перед стартом. Надо честно сказать. Такая непонятная ситуация.
Эстафета это так: надо всем четырем сделать все супер, тогда можешь бороться. Сегодня мы сделали три этапа супер, Юля – нет, результат – седьмое место.
Джима будет сегодня плакать, это понятно. Разочаруется. Наверное, и правильно. Одно дело, когда ты заспорил себе результат, а когда эстафету – более болезненно».
Напомним, Юлия Джима не справилась со стрельбой на втором этапе, после чего Украина откатилась за пределы топ-10, однако на третьем и четвертом этапе Анастасия Меркушина и Елена Билосюк принесли Украине седьмое место.