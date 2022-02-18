Велепец: «Джима упала до первой стойки и потеряла секунд 15-20»
Старший тренер женской сборной Украины Урош Велепец подвел итоги выступления Юлии Джимы в масс-старте
на Олимпийских играх-2022:
Сегодня был не только сильный ветер с порывами, но и холодно, поэтому тяжелая стрельба. Еще перед гонкой думали, что лучше: или стрелять очень медленно и аккуратно, или стрелять быстро и, возможно, на круги идти. Есть риск в обе стороны. Когда быстро девушки закрывали, Юля взяла тактику стрелять медленно, чтобы закрывать и не идти на штрафной круг неприятный, потому что он под подъемом, и сразу после круга надо на подъем. Поэтому она сделала все правильно.
Просто не было бы этого падения на первом кругу, где я не знаю что точно было... Она просто упала и 15-20 секунд потеряла до первого рубежа – это очень большой проигрыш. И потом еще медленная стрельба и после первого круга вообще не выглядела хорошо. Но потом собралась и седьмое место – отличный результат. Поэтому жалко из-за падения... Но все остальное сделала, как надо.
Что касается эстафеты... Лидеру команды всегда тяжелее бежать, чем остальным. Потому что Юля всегда думает, что нужно что-то еще специально сделать, что-то специально добавить, чтобы подтянуть эту эстафету, как уже много раз было. Но после этого, конечно, тяжело... Там условия были не как сегодня – и не справилась.
А тут сегодня, в тяжелых условиях, просто сделала все правильно, потому и результат высокий. Хотя тут нужно было иметь немного удачи на рубеже, потому что где-то было больше порывов, меньше порывов, но штиля не было. Француженке повезло, потому что Тириль и Марте стояли долго-долго – и все не закрыли, а Бреза пришла, стреляла быстро – и закрыла. Биатлон – это спорт, в котором надо быть в очень хорошем состоянии и еще пару процентов удачи.
Напомним, что в мужском масс-старте Дмитрий Пидручный и Артем Прима оказались за пределами топ-20.