Велепец: «Джима упала до первой стойки и потеряла секунд 15-20»

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Старший тренер женской сборной Украины Урош Велепец подвел итоги выступления Юлии Джимы в масс-старте на Олимпийских играх-2022:



Просто не было бы этого падения на первом кругу, где я не знаю что точно было... Она просто упала и 15-20 секунд потеряла до первого рубежа – это очень большой проигрыш. И потом еще медленная стрельба и после первого круга вообще не выглядела хорошо. Но потом собралась и седьмое место – отличный результат. Поэтому жалко из-за падения... Но все остальное сделала, как надо.

Что касается эстафеты... Лидеру команды всегда тяжелее бежать, чем остальным. Потому что Юля всегда думает, что нужно что-то еще специально сделать, что-то специально добавить, чтобы подтянуть эту эстафету, как уже много раз было. Но после этого, конечно, тяжело... Там условия были не как сегодня – и не справилась.

А тут сегодня, в тяжелых условиях, просто сделала все правильно, потому и результат высокий. Хотя тут нужно было иметь немного удачи на рубеже, потому что где-то было больше порывов, меньше порывов, но штиля не было. Француженке повезло, потому что Тириль и Марте стояли долго-долго – и все не закрыли, а Бреза пришла, стреляла быстро – и закрыла. Биатлон – это спорт, в котором надо быть в очень хорошем состоянии и еще пару процентов удачи.