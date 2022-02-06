Велепец: «Из-за коронавируса контактируем только на тренировках – все сидят в своих комнатах»

Специалист надеется на скорейшее возвращение заболевших

Фото: Дмитрий Евенко

Старший тренер женской сборной по биатлону Урош Велепец рассказал, как проблемы с коронавирусом повлияло на команду на Олимпиаде-2022:



Когда выпустят Санитру? Пока не знаю, это вопрос к врачу, он постоянно в контакте с ним и организаторами. Надеюсь, что раньше, потому что нам уже непросто. Трех, что работали с командой, уже нет (они на самоизоляции). Есть работа неспецифическая для тренеров. Надеюсь, что (заболевшие) вернутся, мы уже неделю без массажа. Ященко? Да, он еще на самоизоляции. Девушки же не будут ходить к мужскому массажисту. Я в комнате сижу. Кроме тренировок, с девушками вообще не контактирую. Каждый за себя, потому что не можешь знать, кто может быть следующий. Джима, Петренко, Семеренко – все в своих комнатах.

Велепец еще не знает, когда дебютирует Анастасия Меркушина, которая сегодня прибыла в Пекин.