Велепец: «Мне все звонят: это катастрофа. Наверное, хотят уже мою отставку»

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14:30 Манчестер Юнайтед - Брайтон -:- Перенесен
17:00 Вест Хэм - Норвич -:- Перенесен
19:30 Лидс - Арсенал 1:4 Окончен
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16:30 Хоффенхайм - Боруссия Мёнхенгладбах 1:1 Окончен
19:30 Герта - Боруссия Дортмунд 3:2 Окончен
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16:00 Аталанта - Рома 1:4 Окончен
19:00 Болонья - Ювентус 0:2 Окончен
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19:30 Барселона - Эльче 3:2 Окончен
22:00 Севилья - Атлетико 2:1 Окончен
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18:00 Мариуполь - Донбасс 2:4 Окончен
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02:00 Питтсбург Пингвинс - Баффало Сэйбрс 3:2 Окончен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Вегас Голден Найтс 2:3 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Даллас Старз 4:1 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Вашингтон Кэпиталз 2:5 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Нэшвилл Предаторс 2:3 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Аризона Койотис 5:6 Окончен
21:00 Миннесота Уайлд - Флорида Пантерс -:- Перенесен
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02:00 Орландо Мэджик - Майами Хит 105:115 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Денвер Наггетс 115:133 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Голден Стэйт Уорриорз 107:111 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Милуоки Бакс 116:112 Окончен
04:00 Юта Джаз - Сан-Антонио Сперс 126:128 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Шарлотт Хорнетс 125:116 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Мемфис Гриззлис 105:124 Окончен
05:00 Миннесота Тимбервулвс - Лос-Анджелес Лейкерс 110:92 Окончен
19:00 Детройт Пистонс - Хьюстон Рокетс 107:116 Окончен
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14:00 Будивельник - Кривбасс 82:73 Окончен
16:00 Черкасские Мавпы - Николаев 81:71 Окончен
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16:00 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Окончен
16:00 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Окончен
18:30 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Окончен
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02:00 Каролина Харрикейнс - Лос-Анджелес Кингс 5:1 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:00 Филадельфия Флайерс - Оттава Сенаторс 4:3 Окончен
02:00 Ванкувер Кэнакс - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
03:00 Даллас Старз - Чикаго Блэкхокс 4:3 Окончен
03:00 Детройт Ред Уингс - Нью-Джерси Дэвилз 5:2 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Перенесен
05:00 Калгари Флэймс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Эдмонтон Ойлерс 3:5 Окончен
21:00 Нью-Йорк Айлендерс - Вегас Голден Найтс 1:1 2-й период
22:00 Виннипег Джетс - Сент-Луис Блюз 0:0 1-й период
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02:30 Бруклин Нетс - Орландо Мэджик 93:100 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Голден Стэйт Уорриорз 119:100 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Лос-Анджелес Клипперс 104:103 Окончен
04:00 Милуоки Бакс - Кливленд Кавальерс 90:119 Окончен
04:00 Юта Джаз - Вашингтон Уизардз 103:109 Окончен
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14:00 Химик - Днепр 78:73 Окончен
14:00 БК Запорожье - БК Тернополь 75:53 Окончен
15:00 БК Одесса - Харьковские Соколы 80:94 Окончен
16:00 Прометей - Киев-Баскет 81:69 Окончен
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19:00 СК Сокол - Альтаир -:- Запланирован
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00:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс -:- Перенесен
00:00 Оттава Сенаторс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
04:00 Сиэтл Кракен - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Аризона Койотис -:- Перенесен
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01:00 Детройт Пистонс - Майами Хит -:- Запланирован
01:00 Мемфис Гриззлис - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
01:00 Сакраменто Кингз - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Перенесен
02:30 Атланта Хоукс - Кливленд Кавальерс -:- Перенесен
02:30 Бруклин Нетс - Денвер Наггетс -:- Перенесен
03:00 Чикаго Буллз - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:00 Финикс Санс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован

Велепец: «Мне все звонят: это катастрофа. Наверное, хотят уже мою отставку»

Старший тренер женской сборной Украины не понимает, почему такое отношение, если результат улучшился
Биатлон Кубок мира по биатлону
20:03
Велепец: «Мне все звонят: это катастрофа. Наверное, хотят уже мою отставку»
Урош Велепец / Фото: Андрей Иванов

Старший тренер женской сборной Украины Урош Велепец поделился мнением о результате подопечных в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира в Анси:

Не хочу говорить никаких отмазок. Почему мы бежали медленнее, чем неделей ранее – можно спросить у девочек. У нас сейчас нет шефа сервиса, который делал лыжи. Тут работает домашняя команда. Немного с этим не разобрались, поэтому лыжи неконкурентные. Поэтому и стрельба не выходит. 26-е, 28-е и 30-е место. Это тридцать сильнейших биатлонисток мира на данный момент. Мы намного выше, чем были в прошлом году.

В 2021-м какой-то кризис? Мне все звонят: это катастрофа. Наверное, хотят уже мою отставку. И на этапах Кубка IBU, и на этапах Кубка мира выступаем сейчас больше, собрали больше очков.

Дарья Блашко заявила, что довольна своим прогрессом.

Источник: suspilne.media Олег Шумейко-младший
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Урош Велепец

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