Блашко оценила свое выступление в первом масс-старте Кубка мира
Велепец: «Мне все звонят: это катастрофа. Наверное, хотят уже мою отставку»
Старший тренер женской сборной Украины не понимает, почему такое отношение, если результат улучшился
Урош Велепец / Фото: Андрей Иванов
Старший тренер женской сборной Украины Урош Велепец поделился мнением о результате подопечных в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира в Анси:
Не хочу говорить никаких отмазок. Почему мы бежали медленнее, чем неделей ранее – можно спросить у девочек. У нас сейчас нет шефа сервиса, который делал лыжи. Тут работает домашняя команда. Немного с этим не разобрались, поэтому лыжи неконкурентные. Поэтому и стрельба не выходит. 26-е, 28-е и 30-е место. Это тридцать сильнейших биатлонисток мира на данный момент. Мы намного выше, чем были в прошлом году.
В 2021-м какой-то кризис? Мне все звонят: это катастрофа. Наверное, хотят уже мою отставку. И на этапах Кубка IBU, и на этапах Кубка мира выступаем сейчас больше, собрали больше очков.
Дарья Блашко заявила, что довольна своим прогрессом.
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