Велепец: «Недоволен ужасным 28-м местом Джимы в масс-старте»
Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец прокомментировал результат Юлии Джимы в масс-старте Антхольца, который стал заключительной гонкой седьмого этапа Кубка мира по биатлону.
«Возможно, вы знаете, что последние пару гонок всегда есть задание – стрелять. Это горы, она устала, уже чуть-чуть перебрали этих стартов. Задание было стрелять, но она сделала все не так, как договорились.
Это просто психология: последний выстрел лежа, последний выстрел лежа и последние два стоя. Это не техника в этой непонятной стрельбе, это просто психология. Не знаю. Надо поговорить с ней, потому что четыре центральных попадает и промах, четыре центральных и промах. Просто не дорабатывает стрельбу, как надо. Нужно пять выстрелить и уехать. Или уже с винтовкой на спине последний выстрел делать – не знаю. Надо поговорить.
По поводу скорости я не переживаю. Договор был такой – бежать в определенном темпе. А она перебивает темп, сидит в группе. Если бы ей сказали: «Беги агрессивно с первого метра, надо держать», а так – надо стрелять быстро. А потом выходит по-другому – она стреляла очень медленно, потому что есть цель – попадание. Нужно поговорить после гонки.
Конечно, я недоволен, потому что место ужасное – двадцать восьмое. Но попасть в финал, в топ-30 – это уже немало».
Напомним, в мужской эстафете сборная Украины стала шестой.