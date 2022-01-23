Велепец: «Недоволен ужасным 28-м местом Джимы в масс-старте»

Урош Велепец / фото - Андрей Иванов

Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец прокомментировал результат Юлии Джимы в масс-старте Антхольца, который стал заключительной гонкой седьмого этапа Кубка мира по биатлону.

Это просто психология: последний выстрел лежа, последний выстрел лежа и последние два стоя. Это не техника в этой непонятной стрельбе, это просто психология. Не знаю. Надо поговорить с ней, потому что четыре центральных попадает и промах, четыре центральных и промах. Просто не дорабатывает стрельбу, как надо. Нужно пять выстрелить и уехать. Или уже с винтовкой на спине последний выстрел делать – не знаю. Надо поговорить.

По поводу скорости я не переживаю. Договор был такой – бежать в определенном темпе. А она перебивает темп, сидит в группе. Если бы ей сказали: «Беги агрессивно с первого метра, надо держать», а так – надо стрелять быстро. А потом выходит по-другому – она стреляла очень медленно, потому что есть цель – попадание. Нужно поговорить после гонки.

Конечно, я недоволен, потому что место ужасное – двадцать восьмое. Но попасть в финал, в топ-30 – это уже немало».