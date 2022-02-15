Известен состав сборной Украины на женскую эстафету – Билосюк дебютирует на Играх-2022
Велепец – о составе на эстафету: «У нас три спортсменки на высоком уровне»
Билосюк занимается только несколько дней
14:27
Фото: XSPORT
Старший тренер женской сборной Украины Урош Велепец прокомментировал выбор состава на эстафету Олимпийских игр-2022:
Радует, что три девушки готовы и уже показали хороший результат на Олимпийских играх. Это Петренко, Джима и Меркушина. Сегодня третий день на снегу Елена откаталась. Конечно, тяжело. Еще условия таковы: снег не скользкий. Эстафету будем бежать, не сдаваться. Я думаю, есть шанс. Каждый миллиметр нужно использовать, нужно собраться, с фокусом на стрельбище отработать и просто держаться лидеров. Мы руки не опускаем. Знаем, как будет тяжело. Но три девушки на высоком уровне и будем надеяться, эта четверка выдержит в высоком темпе целых три круга.
Просто никакого представления нет, как Блашко будет способна пробежать эстафету. Будет запасной. Кто знает, может, еще одна девушка будет плохо чувствовать себя или еще какие-нибудь проблемы.
Отметим, что словенец уже определился с расстановкой: Ирина Петренко – Юлия Джима – Анастасия Меркушина – Елена Билосюк.
Можно неплохо озолотиться, если ставка на женскую команду Украины сработает.
Комментарии 0