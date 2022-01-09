Велепец: «Сегодня ни одна девушка не справилась как надо»
Велепец о составе на Пекин-2022: «Нужны девушки, которые быстро бегут, и на данный момент это только Юля Джима»
По словам специалиста, остальным биатлонисткам нужно улучшить результаты
09 января 17:56
Урош Велепец / Фото: biathlon.com.ua
Тренер женской сборной Украины Урош Велепец в эфире UA: Перший
ответил на вопрос о том, будет ли Валентина Семеренко кандидатом на поездку на Олимпийские игры-2022 в Пекине.
«Этот вопрос будем решать. Пару девушек уже показали хороший уровень по этому сезону и теперь будем садиться со старшим тренером и решать. Сейчас там Ира, Настя и Лена в Рупольдинге и после этого будем. Нужны девушки, которые быстро бегут и на данный момент это только Юля Джима».
Напомним, ранее Семеренко не лучшим образом провела гонку преследования в Оберхофе, но до этого хорошо пробежала спринт.
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