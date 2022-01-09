Велепец о составе на Пекин-2022: «Нужны девушки, которые быстро бегут, и на данный момент это только Юля Джима»

По словам специалиста, остальным биатлонисткам нужно улучшить результаты

Урош Велепец / Фото: biathlon.com.ua

Тренер женской сборной Украины Урош Велепец в эфире UA: Перший ответил на вопрос о том, будет ли Валентина Семеренко кандидатом на поездку на Олимпийские игры-2022 в Пекине.



«Этот вопрос будем решать. Пару девушек уже показали хороший уровень по этому сезону и теперь будем садиться со старшим тренером и решать. Сейчас там Ира, Настя и Лена в Рупольдинге и после этого будем. Нужны девушки, которые быстро бегут и на данный момент это только Юля Джима».

Напомним, ранее Семеренко не лучшим образом провела гонку преследования в Оберхофе, но до этого хорошо пробежала спринт.