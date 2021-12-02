Хаузер выиграла спринт в Эстерсунде, Джима – в топ-20
Велепец – о спринте: «Командно – это плохой результат»
Главный тренер сборной Украины доволен скоростью Джимы
Урош Велепец / Фото: Суспильне
Старший тренер женской сборной Украины Урош Велепец поделился мнением о выступлении команды на спринте второго этапа Кубка мира:
Командно – это плохой результат. Тут добавить нечего. Порадовала Джима, она с каждой гонкой бежит быстрее, с нулем была бы рядом с цветочной церемонией. Одна ошибка в стойке – ничего страшного, сезон длинный.
Блашко вчера еще не была в хорошем состоянии, с врачом думали, ставить ли ее вообще на старт. Пообщались и она поучаствовала в гонке. 49-е место – неплохо, но в гонке преследования можно улучшить позицию благодаря стрельбе.
Билосюк в «своем» мире. Она знает, как готовиться. Закрыла «ноль» на первой стрельбе, потом два на стойке, и последний круг уже бороться не будешь. С таким результатом, даже если попадешь в гонке преследования, не бежишь, ведь потом эстафета.
Елена Билосюк подвела итоги гонки.
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