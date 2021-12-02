Велепец – о спринте: «Командно – это плохой результат»

Урош Велепец / Фото: Суспильне

Старший тренер женской сборной Украины Урош Велепец поделился мнением о выступлении команды на спринте второго этапа Кубка мира:



Блашко вчера еще не была в хорошем состоянии, с врачом думали, ставить ли ее вообще на старт. Пообщались и она поучаствовала в гонке. 49-е место – неплохо, но в гонке преследования можно улучшить позицию благодаря стрельбе.

Билосюк в «своем» мире. Она знает, как готовиться. Закрыла «ноль» на первой стрельбе, потом два на стойке, и последний круг уже бороться не будешь. С таким результатом, даже если попадешь в гонке преследования, не бежишь, ведь потом эстафета.