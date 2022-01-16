Велепец: «Пока не могу назвать окончательный состав на Олимпийские игры»

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Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец прокомментировал выступление Юлии Джимы и Ирины Петренко в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге:

Здесь надо закрывать мишени, правда сегодня были нелегкие условия: лежа немного ветер задувал то слева, то справа, в зависимости от того, на какую сторону рубежа ты приходишь – на левую, 30-ю установку, или правую – первую. Но, я думаю, ошибки не связаны с условиями. Есть как есть, но мы улучшаем результаты к Олимпиаде, эта информация нужна для анализа.

Конечно, для себя я уже сложил картину, кого хочу видеть на Олимпиаде, кому больше доверяю. Уже несколько девушек знает, кто едет, на остальных посмотрим в Антхольце, обсудим со старшим государственным тренером Колупаевым, с президентом, с остальными тренерами. Нам надо понять у кого больше шансов взять медали, пока еще не могу назвать окончательный состав».