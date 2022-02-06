Людей впритык на эстафету. Меркушина прибыла в Китай на Олимпийские игры-2022
Велепец рассказал о состоянии Блашко после позитивного теста на коронавирус
Старший тренер заявил, что у Дарьи нет никаких симптомов
19:45
Фото: twitter.com/IBU_CUP
Старший тренер женской команды Украины по биатлону Урош Велепец поделился информацией о состоянии Дарьи Блашко после положительного теста на коронавирус:
Да, у Блашко положительный тест на коронавирус. Она сдала два теста, оба – положительные. Она завтра будет сдавать новый тест, и ее заберут в отель для спортсменов, больных коронавирусом, где и Елена Билосюк сейчас. Просто у Блашко нет никаких симптомов коронавируса: она чувствует себя хорошо – ни насморка, ни горло не болит, ни голова. В хорошем состоянии физически, морально – тяжелее, поскольку готовилась к стартам. Она – сильная, и я надеюсь, что скоро восстановится.
Напомним, что в Пекин прибыла резервистка сборной Анастасия Меркушина.
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